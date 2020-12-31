وصفات الكركم الطبيعية لتفتيح البشرة وعلاج حب الشباب نهائياً

يعرف الكركم على أنه نوع من البهارات، ويمكن استخدامه في تحضير الأطعمة ويمكن إضافته للمخبوزات ليعطي اللون الأصفر الجميل، ويكثر استخدامه في الهند ولا يقتصر استخدامه على أنه نوع من التوابل، بل يتم استخدامه في كثير من مستحضرات العناية بالبشرة، لما يحمله من فوائد عديدة تزيد من جمال البشرة ونضارتها فهو يعمل على تفتيحها ورطوبتها، ويساعد أيضا في علاج مشاكل الجلد ويساعد في التئام الجروح، ويمكنك عمل وصفات طبيعية منه في المنزل لتفتيح البشرة في وقت سريع، وسنقدم في هذا المقال وصفات طبيعية من الكركم لتفتيح البشرة وأيضاً سنذكر أهم فوائده للبشرة.

وصفات الكركم لتفتيح البشرة

توجد وصفات عديدة من الكركم لتفتيح البشرة والعناية بها من أهمها مايلي:ـ

وصفة الكركم وزيت جوز الهند، من أفضل الوصفات المستخدمة لعلاج جفاف البشرة وتساعد في علاج التشققات، ويتم استخدمها بخلط ملعقة منه مع ملعقة من زيت جوز الهند، ووضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم إزالته بالماء الفاتر.

وصفة الكركم واللبن، من أكثر الوصفات التي تساعد في علاج حب الشباب، ويتم استخدامها بإضافة ملعقة كبيرة منه مع ملعقة من الحليب، ويتم تدليك البشرة بالخليط ثم يترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم إزالته باستخدام الماء الفاتر.

الكركم والعسل، تستخدم هذه الوصفة لتفتيح البشرة ويتم استخدامه بخلط ملعقة كبيرة منه مع ملعقة صغيرة من العسل، وخلطهم جيداً ثم يوضع الخليط على البشرة لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

يمكنك استخدام قطنة بعد إزالة الوصفة بالماء للتخلص لمسح الوجه من الآثار الصفراء، يجب تكرار الوصفات على الأقل ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة في وقت قصير.

أهم فوائده للبشرة

يحتوي الكركم على فوائد عديدة للبشرة منها مايلي:ـ