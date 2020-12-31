طريقة وأسرار تتبيلة المشاوي لجميع اللحوم والمشويات نحن نعلم أن اللحوم والدجاج من العناصر الغذائية المليئة بالبروتينات التي تفيد في بناء الجسم وتحسن من وظائفه، لذا تهتم السيدات دائماً على أن يقوم الأطفال بتناوله، ويقومون بتحضيره بطرق متنوعة وبطرق يحبها الأطفال، ومنها المشويات من منا لا يعشقها سواء كبار وصغار ونضطر في الكثير من الأحيان للخروج من المنزل لتناولها، ولكن لا داعي لكل ذلك أصبح الآن بإمكان كل سيدة وربة منزل القيام بها وبكل أسرارها وتفاصيلها وبطعم أفضل من أشهر المطاعم، كما أنك تستكتعين بالقيام بها وقضاء يوم ممتع ومميز مع أفراد أسرتك، تعالي معنا لتتعرفي عليها بنفسك ولتجربيها ونضمن لكي أنك لا تندمين على القيام بذلك. طريقة عمل تتبيلة المشاوي في المنزل سوف نعرض لكم جميع الطريقة الصحيحة لعمل تتبيلة المشويات في المنزل بكل تكاتها وتفاصيلها: المكونات: كليو لحم مقطع لمكعبات ذات حجم متوسط.

معقتين من زيت الزيتون.

ملح.

ملعقة بقدونس مفروم.

بصلة مبشوة.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة من الكمون.

فلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بإحضار عميق ونضع به اللحم نخلط به كلاً من الخل والملح والفلفل والكمون والبصل المبشور وملعقة من البقدونس المفروم وزيت الزيتون، وتقلب المكونات معاً.

ننقع اللحم بالتتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة فكلما زادت المدة كان من الأفضل للحصول على طعم مميز ورائع ممتص للمكونات.

نقوم بتحضير أسياخ الشوي ونغرس بها مكعبات اللحم ونضعه على الفحم ويقلب من ناحية لأخرى من وقت لأخر حتى أن نتأكد من أن اللحم قد نضج، ويكون جاهز للتقديم ساخن مع المقبلات والطحينة والكاتشب والمايونيز.

وبهذا أصبح بإمكانك الحصول على مشويات تتم بطريقة رائعة وتمنحنا طعم رائع مميز لن تجدوه في أشهر المطاعم والأهم من ذلك أن كافة المكونات والأدوات المستخدمة مضمونة مائة بالمائة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة وأسرار تتبيلة المشاوي لجميع اللحوم والمشويات مثل المطاعم المشهورة بطعم روعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.