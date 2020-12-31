أقوي مقشر ساحر للجسم تبييض وتفتيح وازالة الجلد الميت والتخلص من التجاعيد في 3 أيام فقط

أقوي مقشر ساحر للجسم تبييض وتفتيح وازالة الجلد الميت تعتبر البشرة الجافة من أحدى المشاكل التي يواجه فئة كبيرة من الأشخاص، ويعمل تقشير الجلد الميت بشكل منتظم في التخلص من بقايا الجلد الميت المتراكم بالجسم في الوجه، من أجل زيادة البشرة وزيادة نضارته وإشراقها، كما أن التقشير يلعب دور كبير في التخلص من آثار الحبوب والقضاء على مشكلة حروق الشمس، ويعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، ونحن اليوم جئنا لكم بطريقة عمل مقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت.

تعرفي معنا سيدتي على أهم المقشرات الطبيعية التي تتم في المنزل بمكونات منزلية بسيطة:

مقشر القهوة مع زيت جوز الهند

يساعد غلى ترطيب البشرة وتنظيفها بعمق وتحفيز الدورة الدموية وتجديد خلايا البشرة، ويتم من خلال إحضار إناء عميق نضع به كوب من القهوة مع نصف كوب من زيت جوز الهند وكوب آخر من السكر الخشن، وتقلب المكونات معاً بشكل جيد، ونقوم بتنظيف البشرة ونتركها مبللة ونأخذ كمية من المقشر ونقوم بتدليك البشرة مع عمل حركات دائرية للوجه ويترك لمدة لا تقل عن خمس دقائق ومن ثم يشطف جيداً.

مقشر السكر والليمون

نقوم بخلط ملعقة من السكر وملعقة من نشا الذرة مع القليل من عصير الليمون، تخلط المكونات جيداً، ونقوم بتطبيقه على الوجه مع القيام بفرك البشرة بعمل حركات دائرية لعدة دقائق حتى تتخلصين من بقايا الجلد الميت والبقع الداكنة، ونترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة/ ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.

مقشر الملح

نقوم بمزج ملعقتين من الملح الخشن مع ملعقتين من زيت الزيتون ونقوم بتطبيق الخليط على البشرة وفركها بشكل جيد لعدة دقائق، ومن ثم نقوم بشطف الوجه بشكل جيد وترطيبه بالقليل من زيت الزيتون.