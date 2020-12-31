طريقة عمل كيكة الجلاش الحلو اللذيذة والرائعة في المنزل بسهولة

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كيكة الجلاش الحلو تعتبر نوع من أنواع الحلويات الغنية بطعم لا يمكن وصفة لأنه جميل جداً، وتعد من الحلويات التي من السهل تحضيرها، وتبحث جميع الأمهات على طريقة سهلة لتحضيرها لكي تسعد أبناءها والعائلة، ويمكن تقديمها مع الشاي أو القهوة على حسب الرغبة وتحتوي على مكونات أساسية مثل عجينة الجلاش والحليب والسكر والسمن وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة الجلاش الحلو اللذيذة والشهية في المنزل.مكونات كيكة الجلاش الحلو
تحتوي كيكة الجلاش الحلو على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيس أو لفة من الجلاش.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- نصف كوب من اللبن كامل الدسم.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب من السمنة الذائبة.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 2 بيضة كبيرة.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب واحد من الشربات.
يحتوي الشربات على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كوب من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- قطرات من الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير الشربات
تحضير إناء ونضع به الماء والسكر على النار ويقلب جيداً حتى الذوبان، عندما يغلى نضيف الفانيليا وقطرات الليمون ونتركه يغلى لمدة نصف ساعة أو أقل، نقوم بتنزيل الإناء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الجلاش الحلو وهي كالتالي:-
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نقوم بعد ذلك بفتح كيس الجلاش ونقوم بضغط كل ورقة من الجلاش حتى تكرمش ونضعها جانباً في صينية الجلاش وتكون مدهونة بكمية كبيرة من السمن.
- نضيف أكواب الحليب، واللبن، والنشا، والبيض، والسمن، والسكر، والبيكنج بودر، والفانيليا في وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بخفق المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها.
- نقوم بصب الخليط السابق فوق صينية الجلاش ونساوي السطّح بواسطة ملعقة حتى يتشرب الجلاش الكمية نفسها من السوائل في جميع الجهات بالكامل.
- نضع صينية الجلاش في الفرن ونتركها إلى أن تتحمر جيداً وتأخذ اللون الذهبي، ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونصب إلى كيكة الجلاش مباشرتاً بالشربات البارد.
- نغطي صينية الجلاش إذا كنتي تريدي تقدميها طرية، أو نتركها جانباً من غير أن تغطيها إلى أن تبرد تماماً وتقدم بالهنا والشفا.
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