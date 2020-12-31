طريقة عمل كيكة الجلاش الحلو اللذيذة والرائعة في المنزل بسهولة

كيكة الجلاش الحلو تعتبر نوع من أنواع الحلويات الغنية بطعم لا يمكن وصفة لأنه جميل جداً، وتعد من الحلويات التي من السهل تحضيرها، وتبحث جميع الأمهات على طريقة سهلة لتحضيرها لكي تسعد أبناءها والعائلة، ويمكن تقديمها مع الشاي أو القهوة على حسب الرغبة وتحتوي على مكونات أساسية مثل عجينة الجلاش والحليب والسكر والسمن وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة الجلاش الحلو اللذيذة والشهية في المنزل.

مكونات كيكة الجلاش الحلو

تحتوي كيكة الجلاش الحلو على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيس أو لفة من الجلاش.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من اللبن كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من السمنة الذائبة.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 بيضة كبيرة.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من الشربات.

مكونات عمل الشربات

يحتوي الشربات على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

قطرات من الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الشربات

تحضير إناء ونضع به الماء والسكر على النار ويقلب جيداً حتى الذوبان، عندما يغلى نضيف الفانيليا وقطرات الليمون ونتركه يغلى لمدة نصف ساعة أو أقل، نقوم بتنزيل الإناء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الجلاش الحلو وهي كالتالي:-