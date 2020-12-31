تطويل وتكثيف الشعر بدون خلطات ضعيها فقط علي الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة

تطويل وتكثيف الشعر نقدم لكم أفضل الطرق للحصول علي شعر ناعم صحي كثيف، فالشعر هو أساس جمال المرأة ولابد من الاهتمام والعناية الصحيحة به والحفاظ عليه، ويوجد الكثير من الطرق المعروفة منها لا يفيد الشعر ويوجد أيضا المستحضرات الجاهزة التي قد تسبب الجفاف وخشونة الشعر علي المدي البعيد والتقصف ومشاكل كثيرة لانها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة، ويجب علكيي تجنبها والابتعاد عنها واللجوء إلي الوصفات الطبيعية المنزلية التي تحمي الشعر وتجعله صحي ينمو بشكل طبيعي، مثل وصفتنا اليوم التي حققت اعلي نتائج خيالية للشعر تنعيم وتكثيف فقط بمكونات طبيعيه يتم وضعها علي الشامبو مثل “القهوة” فقد تحل الكثير من مشاكل الشعر التي تتعرض إليها السيدات والفتيات تابعوا معنا بالخطوات افضل الطرق للحفاظ علي الشعر بطرق طبيعية منزلية.

وصفتنا اليوم وضع القهوة علي الشامبو لها الكثير من الفوائد العلاجية للشعر والتخلص من أكثر المشاكل التي تواجه الكثيرون وهي:-

التخلص من قشرة الشعر.

تنظيف فروة الشعر.

يعمل علي تقوية وحماية البصيلات من التقصف.

يقضي علي التساقط.

يعمل علي تكثيف وإنبات فراغات الشعر.

الكافيين الموجود بالقهوة يساعد علي تدفق الدم إلى بصيلات الشعر فتعمل البصيلات بشكل أفضل.

يمنع هرمون يسمي”DHT”فهذا الهرمون يقوم بقتل البصيلات وعند استخدام شامبوا القهوة سوف يتم منع خروج هذا الهرمون وحماية بصيلات الشعرمن التقصف.

يفضل أستخدام القهوة وشامبوا الاطفال لتكثيف الشعر لأنة لا يحتوي علي مواد ضارة ومفيد للشعر للكبار والصغار.

لأنة لا يحتوي علي مواد ضارة ومفيد للشعر للكبار والصغار. في وعاء علي النار ضعي كوب من الماء حتي الغليان ثم يترك جانبا.

يتم وضع ثلاث ملاعق من القهوة في الماء وتترك حتي الذوبان تماما.

يتم وضع الماء وهو بارد بالقهوة علي زجاجة الشامبو ويقلب الخليط سويا ويترك قبل الاستخدام لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

ويعتبر شامبو القهوة جاهز للاستخدام يمكن وضعه علي الشعر وغسل الشعر والفروة جيدا أثناء الاستحمام

فيساعد علي التخلص من القشرة وتنظيف الفروة ويعمل علي فتح مسام بصيلات الشعر ويساعد علي نمو الشعر بشكل طبيعي.