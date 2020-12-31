أسهل طريقة لعمل البسبوسة المكرملة طرية ومرملة مثل المحلات وسر نجاحها، البسبوسة هي من أكثر الحلويات الشهيرة في الوطن العربي بأكمله وهذا لأنها تتميز بالمذاق اللذيذ والشهي، ودائماً ما تتواجد في المناسبات وأعياد الميلاد لأنها تتمتع بطعم وشكل رائع، ولكن الكثير من السيدات لا تتمكن من عمل البسبوسة بطريقة ناجحة علي الرغم من سهولة تحضيرها، فقد لا تكون بالشكل المثالي الذي تريده أو نتيجة لعدة أخطاء تقوم بها فلا تجعلها مثل بسبوسة المحلات، وتتعدد أنواع البسبوسة مثل البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة المكرملة أو البسبوسة بالزبادي وكلها تتميز بالطعم الشهي.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة بكل أسرار نجاحها وأفضل من المحلات

البسبوسة المكرملة هي نوع من الحلويات التي تتميز باللون الذهبي والمكرمل، ومن أسرار نجاحها هي القيام بخطوات سهلة وبسيطة تجعلك متمكنة من تحضيرها بكل سهولة وناجحة بكل المقاييس، ولهذا سوف أقدم لكم أسهل طريقة لعمل البسبوسة طرية ومرملة مثل المحلات بكل أسرار نجاحها.

1/2 كيلو من السميد الناعم.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

1/2 كوب من السمن البلدي.

2 ملعقة كبيرة من عسل الغلوكوز.

4 ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

1/2 كوب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير ليمون.

رشه من الفانيليا.

قومي بوضع السميد الناعم في وعاء عميق، ويجب التأكد من نوع السميد قبل شراؤه وذلك لخلوه من أي إضافات وهذا سر من أسرار نجاحها. ثم أضيفي جوز الهند الناعم إلي السميد مع التقليب حتي تمتزج المكونات جيداً، وبعد ذلك إبدئي في تحضير الخليط المكرمل للبسبوسة. قومي بوضع الماء والسكر في إناء مع إضافة العسل الغلوكوز وهذا هو مكون آخر من أسرار نجاح البسبوسة المكرملة، ثم قلبي المكونات وارفعيها علي نار متوسطة دون تقليب. وعندما يبدأ السكر في الغليان ويصبح لونه عسلي قومي بوضع السمن والحليب، مع التقليب بالمضرب السلك حتي ذوبان الخليط. نضع الخليط المكرمل علي السميد مع التقليب فقط حتي لا يحدث عرق للبسبوسة، وقومي بدهن صينية بالسمن ثم صبي خليط البسبوسة المكرملة. قومي بوضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً علي الرف الأوسط لمدة من 20 – 30 دقيقة حتي النضج، ويمكن وضعها أسفل الشواية لمدة دقيقتين حتي تأخذ اللون الذهبي. بعد أن ندخل صينية البسبوسة المكرملة نبدأ في تحضير الشربات وهو السكر والماء، وعند الغليان نضع عصير الليمون والفانيليا ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق. وبعد ذلك نضع الشربات الساخن فور خروج البسبوسة المكرملة من الفرن وتغطيتها حتي لا يتشقق وجهها وتحتفظ بقوامها الطري وبالهناء والشفاء.

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