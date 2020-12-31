عشبة ربانية تخترق الشعر الأبيض وتقضي علي شيب الشعر نهائيا من الجذور بسرعة خارقة

يعتبر الشعر الأبيض علامة من العلامات الطبيعية للشيخوخة والتقدم بالعمر، وبإمكانك القيام بصبغ الشعر في صالونات التجميل، ولكن إذا كنتي لا تريدين تطبيق المنتجات الكيميائية على الشعر، وأيضاً لن تتمكني من توفير ثمن الذهاب المستمر لصالونات التجميل، فيوجد العديد من المواد الكيميائية التي بإمكانك تجربتها بالمنزل، ونوفر لكم اليوم أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على إخفاء الشيب والتخلص من الشعر الأبيض مع ضمان عدم عودته مجدداً.

تعرفي معنا على أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من شيب الشعر المبكر في المنزل بمكونات من مطبخك:

المريمية

المريمية من أحدى العلاجات الطبيعية الفعالة التي تساعد في التخلص من شيب الشعر ويعيد له اللون الأصلي، من خلال القيام بغلي بعض أوراق المريمية بكوبين من الماء، ويترك حتى أن يبرد ويتم تطبيقه على الشعر، ونقوم بغسل الشعر بعد ساعتين بالشامبو، ومن الممكن استخدام مرة من كل أسبوع.

الليمون وجوز الهند

يعتبر الليمون من أهم الطرق الطبيعية التي تعمل على تغطية الشعر الرمادي، حيث أن جوز الهند يساهم في مكافحة شيب الشعر عن طريق مزج ملعقتين من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وتخلط المكونات حتى أن نحصل على خليط سائل، ومن ثم نقوم بتدليك فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف، وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم تشطف بالماء مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع.