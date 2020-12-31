كريم الكولاجين الأصلي لتفتيح الجسم وشد البشرة وإزالة حبوب الوجه

تفتيح الجسم وشد البشرة وإزالة حبوب الوجه ، مع تقدم العمر يقل إنتاج الكولاجين في الجسم ومن المعروف أن الكولاجين هو المسئول عن ترطيب البشرة وليونتها ونضارته لذلك نسعى دائماً إلى استخدام كريمات ووصفات تحتوي على الكولاجين للحفاظ على رطوبة البشرة وتفتيحها والتخلص من التجاعيد الموجودة بها وذلك الآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم كريم الكولاجين الطبيعي لشد البشرة ونضارتها .

كريم الكولاجين الطبيعي تفتيح الجسم وشد البشرة وإزالة حبوب الوجه

الكولاجين مهم جداً في شد البشرة وتفتيحها ونضارتها كما إنه يحافظ على صحة ورطوبة البشرة ، كما يقضي الكولاجين تماماً على الخطوط الموجودة في البشرة .

2 ملعقة كبيرة من لبان الدكر .

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين .

3 ملاعق كبيرة من النشا .

2 كبسولة من فيتامين E .

⅓ كوب من ماء الورد .

مكونات كريم الكولاجين لشد البشرة وتفتيحها

أولاً نحضر نحضر وعاء ونضع به لبان الدكر والماء ونتركه لمدة يوم كامل حتي يتغير لون الماء .

نحضر وعاء أخر ونضعه على النار ونضع به سائل الناتج من لبان الدكر ونذيب به النشا ونتركه على النار حتى نحصل على خليط كريمي .

ثم نضيف إلى الخليط ماء الورد والجلسرين ونضيف معهم كبسولة فيتامين E .

ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليط كريمي ناعم ، ثم نوزعه على جميع المناطق في الجسم المراد شدها وإزالة الترهلات منها ونقوم بعمل حركات دائرية في الجسم .

نترك الكريم على البشرة لمدة ساعة أو أكثر حتى يجف تماماً وشد الجلد تماماً .

نغسل الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في شد البشرة ونضارتها ونعومتها .

. وللحصول على أكثر نتيجة فعالة يجب تكرار الكريم لمدة 3 مرات في الأسبوع .

وأخيراً يجب استخدام الوصفات الطبيعية في القضاء على تجاعيد الجسم وشد البشرة لإنها أكثر أماناً وفاعلية في إزالة التجاعيد

طريقة استخدام وتحضير كريم الكولاجين لشد البشرة وتفتيحها