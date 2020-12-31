وداعا تساقط الشعر مع تجربتي الطبيعية الممتازة لوصفتين من الطبيعة

تساقط الشعر من الأمور المزعجة بالنسبة للمرأة والرجل، فمعظم الفتيات يعانون منه وأسبابه كثيرة ومتعددة مثل الأرق والتوتر وفى أثناء الدراسة وأيضا في أوقات الحمل والرضاعة الطبيعية، أو التعرض للضغوط النفسية أو بعض مشكلات العمل، كل هذه الأمور تؤثر سلبا على صحة الشعر، وتوجد الكثير من الوصفات لتساقط الشعر ولكن وصفتنا مختلفة وعن تجربتي الشخصية فقد قدمت لي نتائج مبهرة وفى خلال وقت قصير سوف تشعر بتحسن كبير، وسوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل واستخدام وصفتين لعلاج تساقط الشعر.

مكونات وصفة تساقط الشعر

سوف نقوم بعرض المكونات التي تحتوي عليها وصفة تساقط الشعر التي سوف تقضى على التساقط نهائيا وهي:

50 جرام من خشب السدر المحروق.

30 جرام من أغصان نبات الكركم.

200 جرام من زيت الزيتون.

150 جرام من نخاع الابل.

20 جرام من لحاء قصب السكر.

طريقة عمل الوصفة

سوف نقوم بشرح طريقة عمل هذه الوصفة بالتفصيل وهذه الطريقة هي:

نقوم بطحن خشب السدر المحروق وايضا نطحن أغصان الكركم. ثم نضع عليهم زيت الزيتون ونخاع الأبل ولحاء قصب السكر المحروق. وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا ونقوم بتنشيفه كويس جدا. وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر كويس من جذور الشعر حتى الأطراف ونتركه على الشعر لمدة ساعتين إلى أربع ساعات ونلف الشعر بفوطة دافئة. وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا ونكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر وسوف تحصلون على نتائج مبهرة.

مكونات وصفة طبيعية أخرى للتساقط وطريقة تحضيرها

سوف نقوم بتوضيح المكونات التي تحتوى عليها الوصفة الطبيعية وطريقة استخدامها التي سوف تساعدنا في وقف التساقط وهي كالآتي:

2 ملعقة كبيرة من زيت الشبت.

2 ملعقة كبيرة من زيت العنبر الأزرق.

2 ملعقة كبيرة من زيت الجرجير.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخص.

الطريقة