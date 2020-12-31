فرد الشعر طبيعيا مدى الحياة وقولي للشعر المجعد وداعاً بمكونات بسيطة من مطبخك

فرد الشعر طبيعيا مدى الحياة هو حلم يراود كل فتاة تعاني من الشعر الخشن أو المجعد، حيث تستطيع الحصول على شعر مفرود وناعم بواسطة استخدام الوصفات الطبيعية التي تساهم في منح شعرك الحيوية واللمعان، فهذه المكونات متاحة في كل منزل ولكن لكي تحصل على النتيجة المطلوبة ينبغي عليك عمل الوصفات التالية بشكل مستمر للحصول على أفضل النتائج.

فرد الشعر طبيعيا مدى الحياة بوصفات طبيعية

هناك الكثير من الخلطات الطبيعية الفعالة التي تمنح الشعر الحيوية وتساهم في تنعيمه وفرده بشكل جيد، لذا إليكم بعض الوصفات التي تعمل على فرده وهي:

وصفة البيض لفرد الشعر

المكونات:

بيضتان.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخفق البيض جيدا ثم نضيف اليه زيت الزيتون ويتم خلطهم بشكل جيد، يذكر أن البيض يعد بمثابة كيراتين طبيعي للشعر.

نطبق المزيج السابق على فروة الرأس ويترك لمدة ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو جيداً.

نكرر عمل الخلطة السابقة مرتين على الأقل كل عشرة أيام.

وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر

المكونات:

قطعتان من الفراولة.

كمية مناسبة من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع في وعاء الحليب، والعسل ويتم خلطهم بشكل جيد.

نقطع الفراولة ونخلطها مع المزيج السابق جيدا.

نطبق الخليط على فروة الرأس ويترك لمدة نصف ساعة.

نغسل فروة الرأس بالماء الفاتر.

نكرر عمل الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.

وصفة الموز والزبادي لتنعيم الشعر

المكونات:

حبة من الموز.

كمية مناسبة من الزبادي.

ملعقتان من العسل.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام: