طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي ، يعتبر بسكويت الشاي من أكثر الحلويات الضرورية الموجودة في كل منزل حيث يمكن تقديمه مع الشاي أو اللبن كما أنه مفيد جداً للطفال لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل . طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل . طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل . قد يعتمد الكثير من الناس على بسكويت الشاي لأنه محبب للكبير والصغير لذلك يجب على جميع الأمهات تعلم طريقة عمل البسكويت الاقتصادي لأنه مفيد لصحة الأطفال . مكونات طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي 2 بيضة .

4 أكواب من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

¾ كوب من اللبن .

¼ كوب زبدة سائلة .

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر . مكونات طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي . نحضر وعاء ونضع به الزبدة والدقيق والبيكنج بودر والفانيليا ثم نقلب جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس جميع المكونات جيداً .

ثم نقوم بوضع الحليب على المكونات السابقة ونخلطهم جيداً حتى حصل على عجينة طرية لينة ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى 4 قطع .

ثم نقوم بفرد العجينة حتى تصبح رقيقة ثم نشكلها على حسب الرغبة .

نسخن الفرن على درجة حرارة 225 مْ .

نحضر الصاج الذي ندخله الفرن ثم نرص البسكويت في الصاج ثم ندهن الوجه بالبيض ونرش على البسكويت قليل من الملح .

ثم ندخل البسكويت في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي ، ثم نخرجه الفرن نتركه حتى يبرد تماماً .

ويقدم بسكويت الشاي من الشاي واللبن في الإفطار . طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي . وأخيراً قدمنا لكم طريقة عمل بسكويت ألشاي الاقتصادي وينصح بتطبيق الطريقة لأطفالنا لأنه مفيد وصحي للجسم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في 10 دقائق تم تحضيره وبمكونات بسيطة موجودة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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