طريقة تحضير خبز الطاسة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

يعتبر خبز الطاسة من المخبوزات التي يرغب فيها الجميع ويحبها مع معظم الأكلات ويشتهر في العديد من الدول العربية ويكون من اهم المخبوزات في مصر خصوصا لأنه يتم استخدامه في المطاعم لعمل الساندوتشات الجاهزة و يتم وضعه بجانب اللحمة و الخضار لألذ أكلة فهناك العديد من أنواع الخبز منها الخبز الأبيض والخبز الأسمر والذي يتم تحضيره من طحين القمح وخبز الشوفان. كما يحتاج الخبز الى الخميرة حتى يختمر وينتفخ ويتم النضج الجيد له يوجد بعض الأنواع من الخبز لا يضاف إليها الخميرة منها الخبز العربي وخبر الروسية. يمكن لست البيت تحضير خبز الطاسة بكل سهولة بمكونات متوفرة في كل منزل عبر السطور الأتية سوف نعرف كل ربه منزل تحضير عيش الطاسة.

طريقة تحضير خبز الطاسة ومكوناته

المكونات:

3 أكواب من الدقيق.

كوب لبن دافىء.

1\4 كوب ماء دافىء.

4 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة سميد.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

وضع السكر والماء والخميرة في كوب صغيرة ويقلب جيدا ويترك في مكان دافىء حتى يتخمر ويعلوا في كوب. في وعاء كبير ضعي المكونات الجافة مع بعضها ومنها الدقيق والسميد و اللبن البودرة و الملح وتقلب تقليبا جيدا. نضيف اليهم مكون الخميرة الذي بالبولة الصغيرة و القليل من الزيت وتقلب جيدا ونضيف اللبن الى العجينة بالتدريج. ونعجن الخليط جيدا حتى أن نحصل على عجينة طرية و متماسكة. نغطي العجينة بفوطة نظيفة جافة ثم نترك الوعاء بعد أن يتم تغطيته في مكان دافىء لمدة طويلة حتى يتخمر ويفضل ألا تقل عن الساعة. نبدأ بتشكيل العجينة على شكل أقراص مدورة في حجم الرغيف ونرص كور الخبز في صينية ونغطيها ونتركها ثانية لمدة حوالى 20 دقيقة حتى يكتمل عملية التخمر. نبدأ بتسوية العيش على النار نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق وندهنها بالزيت دهنة خفيفة. ثم نضع الرغيف الأول ونتركه حتى يبدأ بالانتفاخ ونقلب على الجانب الاخر ونتركه حتى ينتفخ و نقلبه حتى ينضج ونكمل على هذا المنوال كل العيش الموجود لدينا. حتى ننتهي من كمية الخبز لدينا ونتركه ليبرد ثم يتم تقديمه وباقي العيش يتم حفظه في كيس بلاستك غير قابل للتهوية ويحفظ في ثلاجة حتى لا يجف ويتم استخدامه في وقت لاحق.

طريقة التحضيرالقيمة الغذائية لخبز طاسة

يحتاج جسم الإنسان الى عدد معين من السعرات الحرارية وهى اللازمة لبناء جسمه وان لهذا الخبز العديد من المكونات المغذية والمفيدة للجسم بما يحتويه من مكونات غذائية من كربوهيدرات وسكريات ودهون وكل هذه المكونات الغذائية مفيدة لكن كثرتها تضر بالجسم وتزيد من الوزن ولذلك يجب اخذ الاحتياطات عند تناول أي وجبة حتى لا نسمن نتيجة السعرارات الحرارية العالية.

سعرات حرارية 77 بروتين.

2 جرام دهون.

2جرام.

الى هنا وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري نتمنى أن نكون قدمنا وصفتنا اليوم بطريقة سهلة ومبسطة والمدرجة تحت عنوان طريقة تحضير خبز الطاسة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.