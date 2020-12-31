بدون ماكينة ولا كيس حلويات عملت أروع بسكويت شاي بدون بيض وصحي ومفيد للأطفال

طريقة عمل بسكويت الشاي بدون بيض ، يعتبر بسكويت الشاي من المقرمشات اللذيذة المفيد والصحي للأطفال كما تناوله في الإفطار مع الحليب والشاي كما يمكن تشكيله بأشكال محببه للأطفال لكي تناوله لأنه مفيد وصحي جداً للأطفال ويمكن أيضاً تخضيره بالكاكاو والشوكولاتة والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي الصحي .

طريقة عمل بسكويت الشاي بدون بيض

يمكن تناول بسكويت الشاي كنوع من أنواع السناك بين الوجبات ويمكن تناوله في الإفطار كما إنه يسهل تحضيره في 10 دقائق فقط بدون ماكينة أو كيس حلواني .

½ كوب من السكر .

½ كوب من عصير البرتقال .

½ كوب من الزيت ويفضل عباد الشمس .

3 أكواب من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

1 ملعقة كبيرة من بشر البرتقال .

ذرة صغيرة من الملح .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر .

ملعقة واحدة صغيرة من فانيليا السائلة .

مكونات تحضير بسكويت الشاي بدون بيض .

طريقة تحضير بسكويت الشاي بدون بيض