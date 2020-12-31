أقوي كريم كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف ليصبح ناعم حرير 

أقوي كريم كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر الخشن هل تعاني من الشعر والخشن وترغبين في الحصول على شعر ناعم أملس دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل وبالأخص في هذه الأيام التي لا يخرج الكثير منا من المنزل، وعلى الرغم من ذلك ترغبين أيضاً في الحصول على إطلالة متميزة لجمالك والعناية بالشعر، والحصول على شعر ناعم وأملس، فلا داعي للقلق بشأن ذلك أصبح الآن بإمكانك القيام بعمل كريم طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر موجودة في منزلك، إلي جانب أنها مضمونة ومجربة أنها فعالة وأثبتت ذلك دون أن تسبب أي ضرر للشعر، تعالي معنا لتتعرفي عليها بنفسك.

يوجد في أفضل كريم كيراتين طبيعي لفرد الشعر الشخن في المنزل المختصة في تنعيم وفرد الشعر مواد كيميائية ضارة للشعر فما بالك بمكونات طبيعية من منزلك تساعد على فرد الشعر:

نقوم بمزج كلاً من كمية مناسبة من نشا الذرة مع القليل من العسل وزيت الزيتون، وتخلط المكونات معاً حتى أن نحصل على قوام كريمي يسهل تطبيقه على الشعر، من الجذور للأطراف، ويترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، وبعد ذلك يغسل بشكل جيد بالبلسم والشامبو.

نقوم بإحضار بولة عميقة ونضع بها البيض ومن ثم نقوم بخفقه ويضاف له مقدار ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت الزيتون، وتخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى أن تحصلين على قوام كريمي، يوزع الخليط على الشعر بطريقة جيدة منذ فروة الرأس وتنتهي بالأطراف، ويتركك المزيج على الشعر حتى يجف، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء.

من الوصفات الفعالة كيرايتن طبيعي للشعر لتحضير الوصفة نقوم بتقشير الموز وهرسه بالخلاط الكهربائي مع ملعقة من جوز الهند وأخرى من زيت الزيتون وتخلط سوياً بالخلاط الكهربائي حتى تحصلين على خليط جيد، ومن ثم نقوم بوضع المزيج على النار مع الاستمرار في التقليب لمدة 10 دقائق، ويترك الخليط حتى يبرد ويوضع على الشعر، ويترك لمدة ساعتين ومن ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر.