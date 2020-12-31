ضعيها علي الشامبو لن يتوقف شعرك عن الطول والكثافة والغزارة بطريقة رهيبة

ضعيها علي الشامبو لن يتوقف شعرك عن الطول والكثافة الحصول على شعر طويل وناعم أملس حلم يرغب بتحقيقه الكثير من الفتيات وكل من يعاني من مشكلة تساقط الشعر بشكل مستمر، حيث أنها تحدث للكثير من الأسباب، كما أن يوجد الكثير من السيدات ينفقون أموال كثرة من أجل شراء منتجات خاصة بالعناية بالشعر والمحافظة على قوة ولمعان الشعر، ولكن بإمكانك الاستمتاع بذلك بمكونات طبيعية مضمونة لا يوجد بها أي مواد كيميائية ضارة وتسبب جفاف الشعر، وقد انتشر مؤخراً الأسبرين بفعاليته القوية على تطويل وتكثيف الشعر في أسرع وقت ، ويزيد من القضاء على مشاكل الشعر الكثيرة، والتمتع بشعر صحي وأكثر جاذبية، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على كيفية استخدام الأسبرين مع الشامبو للشعر.

يساعد في زيادة كثافة الشعر من خلال تحفيز البصيلة على نمو الشعر بقوة وصحة.

من خلال تحفيز البصيلة على نمو الشعر بقوة وصحة. يحتوي الأسبرين على مضادات الأكسدة التي تعمل على ترطيب فروة الرأس وتمنع تكون القشرة.

يقضي على مشكلة جفاف وزيادة نعومته ولمعانه.

يمنع تساقط الشعر ويزيد من قوته.

ينقي فروة الرأس من البكتيريا والفطريات التي يصيب فروة الرأس.

وصفتنا اليوم ضعيها علي الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بإمكانك مزج 3 أقراص من الأسبرين مع ثلاث ملاعق من الشامبو لمناسب لنوع الشعر، ومن الأفضل أن يكون شامبو أطفال، ويتم وضع المزيج على الشعر مع عمل مساج خفيف للشعر لمدة 5 دقائق، ومن ثم يتم شطف الشعر، ويرطب الشعر بعد ذلك بالبلسم ويتم ذلك مرتين من كل أسبوع حتى أن تحصلين على أفضل النتائج.

ومن الممكن الحصول على نتائج أفضل عن طريق إذابة بعض حبوب الأسبرين مع الليمون والقليل من الماء وتطبيق المزيج على فروة الرأس ويترك لمدة ربع ساعة، ومن ثم يتم شطف الشعر بشكل جيد هذه الوصفة تعمل على تعزيز نمو الشعر وتسريع عملية النمو كما أنه يكون من السهل تمشيطه لأنه يزيد من نعومته.