الفطيرة التركية بالطريقة الاصلية هشه وخفيفه ورطبه مثل القطن بعجينه مميزه وسحريه تستخدم لجميع المخبوزات

طريقة عمل الفطيرة التركية الفطائر التركية من الأكلات التي اشتهرت مؤخرًا، والتي يمكن تناولها بدلاً من وجبة الإفطار في الصباح إلى جانب كوب من الشاي، وهي من الوجبات السريعة التي لا تحتاج إلى وقتًا طويلاً في الطهي، حيث تستغرق حوالي نصف ساعة فقط لتحضيرها وعشر دقائق داخل الفرن، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض طريقة سهلة لعمل الفطيرة التركية المحشوة.

طريقة عمل الفطيرة التركية

مقادير الفطيرة التركية:-

700 جرام دقيق أبيض.

200 ملليتر ماء دافئ.

200 جرام من الزبادي.

200 جرام من الزيتون الشرائح.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

125 ملليلتر زيت ذرة.

فنجان زيت زيتون.

بيضة واحدة.

ملعقتين صغيرتين خميرة جافة.

ملعقتين صغيرتين من حبة البركة.

ملعقتين صغيرتين من السكر الناعم.

حزمة بقدونس مفروم.

ثمرة من الفلفل الحار المفروم.

فصين ثوم مفروم.

225 جرام من الجبنة.

350 جرام من الجبنة الموتزاريلا.

صفار بيضة واحدة.

طريقة تحضير الفطيرة التركية:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به الماء وزيت الذرة والخميرة الجافة والزبادي والبيض والسكر ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نبدأ في إضافة كمية الدقيق بشكل تدريجي ونستمر في العجن لمدة لا تقل عن خمس دقائق لتحصلى على عجينه هشه وسحريه لتحضير الفطائر.

ثم نضيف الملح ونستمر في العجن حوالي 10 دقائق، ثم نحضر وعاء وندهنه بالزيت ونضع به العجينة ونغطيها باستخدام فوطة نظيفة ونتركها العجينة في المطبخ حتى تختمر.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به الثوم المفروم والبقدونس وشرائح الزيتون والجبنة الموتزاريلا والفلفل الحار وزيت الزيتون وحبة البركة ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بتقسيم العجينة لعدد من الكرات بحيث تكون كلها بحجم واحد متساوي.

ثم نضع كمية من الدقيق على سطح نظيف ونفرد عليه كل الكرات على هيئة بيضاوية.

نضع كمية من الحشوة وسط العجينة، ثم نقوم بثني الأطراف للداخل، بحيث نشكل قوارب من العجين.

ثم نقوم ببسط هذه القوارب باستخدام اليد بخفة، ونضعها في صينية مبطنة بالدقيق.

ثم ندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على 250 درجة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق، حتى يصبح لونها ذهبي.