اقوى كريم ساحر لتفيح العانه وتحت الابط والاماكن الحساسه رهيب وفعال سواد 20سنه سيذهب في3ايام

اصنعى بنفسك كريم ساحر لتفيح العانه وتحت الابط والاماكن الحساسه يعتبر اسمرار الأماكن الحساسة في الجسم من أشهر المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، ويرجع هذا الاسمرار إلى عدد من الأسباب، مثل حدوث الاحتكاك أو التعرق الشديد في هذه الأماكن أو عدم الاعتناء بالنظافة الشخصية، وغيرها من العادات الخاطئة التي تمارسها المرأة باستمرار، ويؤدي ذلك إلى شعور المرأة بالإحراج، لذلك تحاول الوصول إلى حل للقضاء على هذا الاسمرار منزلياً من خلال الوصفات الطبيعية بعيدًا عن استخدام مستحضرات تفتيح البشرة التي تحتوي على مواد كيميائية قد تلحق ضرر أكثر بهذه المناطق.

مكونات الوصفة:-

ملعقة ونصف زبادي.

قشر برتقال جاف.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

في البداية نقوم بطحن قشر البرتقال الجاف في المطحنة الكهربائية حتى نحصل على خليط ناعم.

ثم نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به قشر البرتقال المطحون ونضيف له الزبادي وعصير الليمون ونخلطهم معًا بشكل جيد، حتى يصبح الخليط ناعم متجانس يشبه الكريم لتفتيح الاماكن الحساسه.

ثم نقوم بفرك المكان برفق لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ثم نترك الخليط على البشرة حوالي عشر دقائق أخرى.

ثم نغسل المنطقة باستخدام الماء الفاتر ثم الماء البارد، ونرطب المكان باستخدام كريم يناسب نوع البشرة.

نقوم بتكرار هذه الطريقة كل يوم حتى نحصل على نتيجة فعالة خلال وقت قصير.

وصفة البيض مع السكر لتفتيح المنطقة الحساسة:-

مكونات الوصفة:-

بياض بيضتين.

ملعقة ونصف سكر ناعم.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر وعاء ونضع به بياض البيض والسكر ونخلطهم معًا باستخدام المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس قابل للدهن.

ثم نفرد هذا الخليط على المكان المصاب ونتركه إلى أن يجف.

ثم نغسل المنطقة الحساسة بالماء البارد، ونكرر هذه الوصفة مرتين فقط كل أسبوع وسوف نلاحظ تغير واضح في لون المناطق الحساسة.