اقوى كريم لشد الوجه بالكولاجين الامريكى وبمفعول البوتوكس ويقضى نهائيا على تجاعيد الوجه والرقبه وكانك فى العشرين من عمرك

اقوى كريم لشد الوجه بالكولاجين لا يرتبط ظهور التجاعيد على البشرة بالسن فقط، فهناك العديد من العوامل الأخرى لظهورها، ولكن عند إتمام سن الثلاثين يبدأ بالفعل ظهور تجاعيد وخطوط رفيعة، وذلك بسبب عدد من العوامل مثل الإجهاد وعدم استخدام واقي من الشمس أثناء الخروج في سن ما قبل الثلاثين وغيرها من الأسباب المختلفة، ولذلك يمكنك عمل كريم منزلي من مكونات طبيعية للتخلص من التجاعيد المزعجة والخطوط الدقيقة الموجودة على البشرة وخصوصًا في المنطقة المحيطة بالفم والعينين.

اقوى كريم لشد الوجه بالكولاجين

مكونات الوصفة:-

نصف ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة من اللبن.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر وعاء ونضع به المكونين ونخلطهما معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على البشرة وندلك برفق، ثم نتركه على البشرة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة.

الزبادي والكاكاو للتخلص من التجاعيد:-

مكونات الوصفة:-

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من اللبن السائل.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف ثمرة من الموز.

مكعب من الثلج.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر كوب ونضع به اللبن والكاكاو الخام ونقلب جيدًا بحيث تختفي أي كتل.

ثم نحضر وعاء ونضع به نصف ثمرة الموز ونهرسها جيدًا، ثم نضيف إليها الزبادي وعصير الليمون والعسل الأبيض ونخلطهم معًا بشكل جيد ليصبح كريم فعال لشد الوجه.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به هذا الخليط ونضيف له كوب اللبن والكاكاو، ونخلط كل المكونات معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بفرد هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر.

ثم نقوم بتمرير مكعب الثلج على البشرة لغلق المسام.