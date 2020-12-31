وصفة جارتي الباكستانية كنز رباني عظيم لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة دون توقف ويحارب الصلع

وصفة جارتي الباكستانية للشعر للوراثة دور كبير في الإصابة بالصلع، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسباب الأخرى، مثل حدوث خلل في الهرمونات أو عدم التغذية السليمة أو التعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة أو الإصابة بعدوى بكتيرية في الرأس، ويوجد العديد من الطرق والوصفات الطبيعية التي تسهم في تعزيز بصيلات الشعر مرة أخرى، وزيادة نمو الشعر وتكثيفه، وسوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة وصفتين من أهم وأشهر الوصفات الناجحة في علاج الصلع.

وصفة جارتي الباكستانية للشعر

المكونات:-

نصف ملعقة كبيرة زيت خروع.

كبسولتين من فيتامين E.

طريقة التحضير والتطبيق:-

نحضر وعاء صغير ونضع به زيت الخروع، ثم نفرغ محتويات الكبسولتين ونضيفها إلى زيت الخروع ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على فروة الرأس وندلك برفق لمدة دقيقتين تقريبًا، ثم نترك الخليط على فروة الرأس لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع لنمو وتكثيف الشعر بغزاره.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر.

نقوم بتطبيق هذا الزيت كل خمس أيام وسوف نلاحظ نمو الشعر مرة أخرى بغزارة.

اللبن وعرق السوس لنمو الشعر:-

المكونات:-

خمس ملاعق كبيرة من اللبن.

ملعقتين ونصف مسحوق عرق السوس.

زعفران.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر وعاء ونضع فيه اللبن ونضيف إليه عرق السوس ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نضيف الزعفران إلى هذا الخليط ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بوضع الخليط الناتج على المكان المتضرر قبل الذهاب إلى النوم بحيث يغطيه تمامًا، ونتركه حتى صباح اليوم التالي.

ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو للتخلص من البقايا العالقة في الرأس، ثم نشطفه بالماء البارد.

نكرر هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع لمدة لا تقل عن شهر ونصف حتى نحصل على نتيجة مرضية.