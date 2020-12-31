طريقة عمل بسكوت البرتقال في الخلاط بمكونات بسيطة والطعم روعه

طريقة عمل بسكوت البرتقال في الخلاط يعد البسكويت من الوجبات الخفيفة التي نتناولها بشكل يومي مع كوب الشاي والقهوة كوجبة فطور أو عشاء أو سناء خفيف بين الوجبات، لذا نحرص على شراء أنواع وأشكال مختلفة من البسكويت، ولكن من الممكن تحضيرها في المنزل وبنكهات متميزة مثل بسكويت البرتقال اللذيذ وسهل التحضير كما أنه يحمل الكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الأطفال ومن بينها فيتامين سي، وغيرها من العناصر الغذائية الرائعة، ونحن اليوم سوف نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت البرتقال في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة تعرفي عليها الآن وجربيها واكتشفي النتائج. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط بطعم رائع وقيمة غذائية رائعة تعرفي معنا عليها: كوب وربع من الدقيق.

كوبان من عصير البرتقال.

ثلث كوب من السميد.

كوب واحد من الزيت.

كوب من السمسم.

ملعقة بيكنج صودا.

ملعقة كركم.

ملعقة من الفانيليا.

كوب ونصف من السكر البودرة.

رشة ملح. طريقة التحضير: نقوم بنخل الدقيق في إناء عميق، ويضاف له البيكنج صودا ونضيف لهم الكركم والسميد وتقلب المكونات معاً في الخلاط الكهربائي. من ثم نقوم بإضافة عصير البرتقال تدريجياً للخليط والزيت ومن ثم تخلط بشكل جيد وترفع من الخلاط ونستمر بالعجن بها حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نترك العجية ترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة، من ثم نقوم بتشكيلها لدوائر صغيرة، ومن ثم نقوم بغمس كرة العجين بالسمسم. نضع البسكويت في صينية مجهزة، ونضعها في الفرن السابق تسخينه ونترك به البسكويت لمدة ربع ساعة حتى يتحمر، ونخرجه من الفرن ويترك حتى أن يبرد ويقدم بأطباق التقديم وتقدم لأفراد العائلة مع الشاي أو القهوة والعصائر المتنوعة وبألف هنا وشفا.

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