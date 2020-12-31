نصايح لسنة اولى جواز والتأقلم مع الحياة الجديدة

على الرغم من فترة الخطوبة اللي تعتبر فترة التعارف بين الطرفين وكل واحد بيعرف طباع التاني وعيوبه وشخصيتة ، الا ان بعد الجواز الوضع بيكون حاجة تانية لما الاتنين بيبدأوا يعيشوا حياة كاملة مع بعض ، في حاجات كتير بتختلف عن فترة الخطوبة وكل طرف بيظهر بطبيعتة وشخصيته بشكل اكبر ، ومن هنا مجرد ما بتنتهي فترة شهر العسل والايام الوردية الاولانية ممكن تظهر بعض المشاكل ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة نصايح لسنة اولى جواز اللي هتساعدك تتأقلمي على الحياة الجديدة وتتفادي المشاكل في بداية الجواز.

نصايح لسنة اولى جواز:

كتير من الدراسات الحديثة اثبتت ان نسبة الطلاق ممكن توصل ل 27% في اول سنة جواز ، و 34% في السنة التانية من الجواز ، وده بسبب ان الطرفين مش بيعرفوا يتعاملوا مع بعض صح في بداية الجواز وبالتالي بتحصل مشاكل ، تعالوا نعرف في السطور الجاية شوية نصايح هتخليكوا تتجنبوا المشاكل دي.

1- تقبل طباع بعض:

اول حاجة واهم حاجة اللي لازم الزوجين يعملوها هي ان كل واحد يتقبل طباع التاني ويتأقلم معاها ، لان في كتير من الاشخاص بيخبوا بعض الطباع السيئة في فترة الخطوبة ، ولكن بعد الجواز الوضع بيكون مختلف وبيظهر كل شخص على طبيعتة وبتبان الشخصية الحقيقية ، ومهما كان الطرفين قريبين من بعض في فترة الخطوبة ، بعد الجواز كل طرف هيكتشف طباع مختلفة في التاني عشان كده التأقلم مهم جدا لنجاح الحياة الزوجية ، وكل طرف يتقبل طباع التاني ويتعود عليها بطريقة ذكية وبأسلوبه الخاص ، ولازم الطرفين يعرفوا ان الحياة الزوجية مسؤولية كبيرة وبتحتاج التعامل معاها بهدوء وعقلانية.

2- عدم تدخل الاهل:

نقطة مهمة جدا بيقع فيها كتير من المتجوزين جديد وهي انهم بيدخلوا الاهل في مشاكلهم ، طبيعي ان الاهل عايزين ولادهم يعيشوا حياة سعيدة ، ولكن اللي بيحصل ان لما الاهل بيتدخلوا بين الزوجين بتبدأ المشاكل تكبر اكتر وتزيد وبتتعقد اكتر ، عشان كده بننصح كل زوجين انهم يحلوا مشاكلهم بينهم هما الاتنين بس من غير ما يدخلوا الاهل نهائي سواء من طرف الزوج او الزوجة ويتكلموا مع بعض بهدوء ويحلوا المشكلة من غير تدخل اي اطراف ، وبمجرد ما بيتم التأقلم على الحياة الزوجية الجديدة بتبدأ الخلافات تقل لان كل طرف بيكون فهم التاني اكتر ويقدر يتعامل معاه بشكل احسن.

3- الصراحة:

من النصايح اللي لازم الزوجين يمشوا عليها وخصوصا في بداية الجواز هو ان يكون في بينهم صراحة وحوار ونقاش ، وميسمحوش للصمت والكذب يتمكن من علاقتهم ويبوظها لان تراكم المشاكل ممكن يأدي في النهاية لانهاء العلاقة ، يعني لو حصل اي موقف من اي طرف ضايق التاني ضروري جدا يصارحوا بده ويقول ايه اللي ضايقه عشان ميكررهاش تاني ، لان ده بيزود من ترابط العلاقة وبيخليها اقوى وده مهم جدا للطرفين ، لان في غلطة كتير ممكن يكونوا بيقعوا فيها انه لما بتحصل مشكلة ممكن الزوج او الزوجة يلجأوا للاصحاب للكلام عن المشكلة بدل ما يتكلموا مع بعض ، لو الكلام مع صديقة هيساعدك بالتفكير في حلول هنا مافيش مشكلة انك تتكلمي مع اشخاص تكوني بتثقي فيهم ، لكن مينفعش ابدا انك تستبدلي الحوار مع الزوج عن الموضوع باي شخص تاني مهما كان درجة قربه منك او ثقتك فيه ، لازم تقعدوا انتوا الاتنين مع بعض وتتكلموا بكل صراحة وهدوء وبأسلوب راقي ومتحضر عشان تحلوا اي مشاكل بسلام.

4- الاعتذار:

من الحاجات اللي بتساعد على تجنب الخلافات والمشاكل الحادة بين اي زوجين هو اتباع اسلوب الاعتذار ، يعني لو اي طرف غلط في حق التاني ياخد الخطوة ويبدأ بالاعتذار ومصالحة شريكة ، ده مش بيقلل ابدا من قيمة اي طرف لان الجواز مبني على الاحترام والاخلاص في التعامل بين الزوجين ، وبننصحك انك تبعدي تماما عن اسلوب العند اللي مش هيسببلك غير المشاكل من غير الوصول لاي حلول ، والاهم كمان ان الشريك يقبل الاعتذار من شريكه اللي غلط في حقه وانه يسامحه ويتنازل ويطلب منه بكل هدوء انه ميكررش الغلط ده تاني.

5- ابعدوا عن الصمت:

الصمت وكبت المشاعر وعدم الكلام عنها ده ممكن يخلي المشاكل تكبر اكتر ، كتير من الزوجات ممكن يشتكوا ان الزوج مش بيتكلم معاها ومش بيعبر لها عن حبه ومشاعره ناحيتها ، وكمان الزوج اللي ممكن يكون بيعاني من اهمال الزوجة ليه ، وبرغم كل ده مش بيتكلموا مع بعض ، عشان كده نصيحتنا انكم تبعدوا عن الصمت واتكلموا مع بعض ، ولو الموضوع صعب عليكم ممكن تستعينوا بدكتور متخصص في العلاقات الزوجية يساعدكم في تخطي المشكلة دي.

دي تعتبر اهم النقط اللي لازم كل طرف يخلي باله منها كويس ، عشان تتجنبوا المشاكل في بداية الجواز وتعيشوا حياة زوجية سعيدة للابد.

7 قواعد هتخليكي تعيشي حياة زوجية سعيدة