اعملي شاورما الدجاج السوري الأصلية في خبز الصاج والثومية في البيت

شاورما الدجاج السوري تعتبر من أفضل الوجبات السريعة لدى معظم الأشخاص، سواء الكبار أو الصغار، لانها تتميز برونق خاص في الرائحة والطعم، ويمكن تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل، ولكن بعض الأمهات لا تعرف طريقة تحضيرها، لذلك سوف نقدم اليوم طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في خبز الصاج في البيت والطعم روعة. طريقة عمل شاورما الدجاج السوري طريقة عمل شاورما الدجاج السوري المكونات 550 جرام من شرائح صدور الدجاج.

½ كوب كبير عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

100 جرام من الفلفل الرومي.

100 جرام من البصل.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة.

ثلث ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخردل.

كوب ونصف صغير من الزبادي.

2 ملعقة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

10 وحدات من خبز الصاج. خطوات التحضير قومي بتنظيف وغسل شرائح الدجاج جيدا. ضيفي الزبادي، وعصير الليمون، والفلفل الأسود، والملح، والقرفة، وباقي البهارات إلى شرائح الدجاج، ثم اخلطيهم جيدا مع بعضهما البعض، ثم ضعي الخليط بالثلاجة لمدة لا تقل عن 48 ساعة. ضعي مقدار الزيت في وعاء متوسط، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، ثم ضيفي الفلفل الرومي والبصل بعد تقطيعهم إلى شرائح رفيعة إلى الوعاء. ضيفي الثوم إلى خليط البصل، ثم اتركي الخليط على النار حتى يذبل كل منهم. ضيفي خليط شرائح الدجاج إلى الوعاء، ثم اتركيه حتى ينضج تماما. وزعي باقي المكونات فوق خليط الدجاج، ثم وزعي خليط الشاورما على خبز الصاج بشكل متساوي. قومي بلف الخبز جيدا، ثم ضعيه باطباق التقديم. طريقة تحضير سلطة الثومية خطوات التحضيرطريقة تحضير سلطة الثومية المكونات 6 ملاعق صغيرة من النشا.

4 ملاعق صغيرة من المايونيز.

نصف لتر من الحليب.

ملعقة من الخل.

نصف ملعقة من الملح.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

½ كأس كبير من زيت الذرة.

2 ملعقة متوسطة من الثوم المفروم. طريقة تحضير الثومية: امزجي النشا مع مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق، حتى يتكون خليط كثيف. اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ تماما، ثم ضيفي باقي المكونات للخليط، ثم امزجيهم بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى تتكون الثومية، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الثومية:

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