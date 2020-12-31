ملعقة فازلين واحدة هتخلي بشرتك تصغر 20 سنة وجه ابيض ومشدود دون تجاعيد

مع التقدم فى العمر تبدأ التجاعيد بالظهور على الوجه بصورة غير طبيعية مما يجعل شكلك العام وخصوصاً الوجه لذلك تبدأ رحلة البحث عن المواد التي تمكنك من التخلص من تلك التجاعيد، ويتم استخدام الكثير من المواد الكيميائية التي عادة تترك خلفها العديد من المشاكل، على البشرة لذلك يجب علاج المشكلة عن طريق المواد الطبيعية ومن أهم المواد الطبيعية التي يمكن استعمالها الفازلين فهو أحد المرطبات الجيدة، كما له دور كبير فى الوصفات التجميلية المختلفة التي تنقي البشرة من حب الشباب والبثور وغيرها. وصفات متعددة لعلاج مشاكل تجاعيد البشرة وصفات متعددة لعلاج مشاكل تجاعيد البشرة البيض والفازلين مكونات الوصفة:- ملعقة ونصف من الفازلين.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

صفارة بيضة.

ملعقة من العسل.

ملعقة ماء ورد. طريقة التحضير:- يتم عمل حمام مائي للفازلين حتي يصبح سائل تماماً.

يتم بعدها خفق البيضة مع تقليبها بماء الورد.

يضاف الزيت على العسل ويقلب جيداً.

نقوم بوضع جميع المكونات ونبدأ بالخفق المستمر.

يتم فرد الوصفة على الوجه لمدة ساعة.

نقوم بعدها بشطف الوجه بالماء الدافئ.

سوف تلحظين تفتيح واضح للبشرة بالكامل. الفازلين والافوكاتو الفازلين والافوكاتو مكونات الوصفة:- ملعقتين من الفازلين.

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الافوكاتو مهروسة. طريقة التحضير:- نبدأ بتسيح الفازلين فى المايكرويف.

نضيف عليه جميع الزيوت.

نقوم بإضافة الأفوكاتو على الخليط ونبدأ بالتقليب.

يتم توزيعها على البشرة لمدة ساعة.

تمسح البشرة بقطنة نظيفة ومياه دافئة للحصول على أفضل نتيجة. أبرز فوائد الفازلين أبرز فوائد الفازلين لا يستغني الكثيرين عن الفازلين فهو أحد عوامل الجمال الطبيعية الموجودة بكافة المنازل والجميع يستخدمه للتخلص من الجفاف بشكل عام، كما يدخل فى العديد من الوصفات الأخرى ومن أهم فوائده:- يستخدم الفازلين فى إزاله الصمغ الذي يظل بالعين بعد إزالة الرموش من خلال وضع القليل منه على قعة من القطن ومسح فوق العينين.

يساهم الفازلين فى تطويل الرموش من خلال استخدامه مع قطرتين من زيت الخروع.

يساعد فى أنهاء الألم حول الأنف نتيجة البرد الشديد.

يمكن من خلاله تثبيت الحواجب بشكل رائع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة فازلين واحدة هتخلي بشرتك تصغر 20 سنة وجه ابيض ومشدود دون تجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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