طريقة كيك برتقال بالشوفان وداعا لفشل الكيك لطعم لا يقاوم سر نجاح كيكة

طريقة كيك برتقال بالشوفان من أشهر انواع الكيك التي تعد بالمنزل بكثرة خاصة في فصل الشتاء لكثرة وجود البرتقال الذي يحمل فوائد كثيرة، وطريقة إعداد كيك برتقال بالمنزل من أسهل الطرق التي لا تتطلب وقت لصنعها أو حرفية ولكن يوجد بعض ملاحظات عليها سوف نوضحها لكم في خطوات تحضير، كما إنها من كيك مكوناته متوفر بكل منزل اقتصادية ومشبعة أيضا، فمن أبسط ما يمكن صنعه فهي كيك عادي ولكن يضاف عليها عصير البرتقال بدلا من الحليب فتمنحك طعم مميز ليس له مثيل، وإضافة الشوفان بدلا من دقيق يجعلها كيك برتقال صحي ومناسب لأصحاب الدايت والحميات الغذائية، ونتيجة ليس لها مثيل لكيك شهي وصحي بالبرتقال. مقادير طريقة كيك برتقال بالشوفان نحتاج إلى 4 بيض بحرارة الغرفة. ربع كوب من العسل الابيض أو السكر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من بيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. كوب من عصير البرتقال. كوب من دقيق الشوفان الناعم مطحون. خطوات عمل كيك برتقال بالشوفان صحي ولذيذ أولا يتم فصل بياض البيض عن صفار البيض ويوضع بياض البيض مع رشة ملح صغيرة ويخفق بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يتكون لديك لون ابيض ناعم وخفيف.

ثم يترك جانبا لنعد باقي المكونات، بوعاء آخر ضعي صفار البيض مع الفانيليا والسكر أو العسل وعصير برتقال وبرش قشر برتقال ويخفق جيدا.

ثم نضيف المكونات الجافة مع بعضهما البعض من دقيق شوفان وبيكنج باودر واخفقي جيدا، ثم يضاف مزيج بياض البيض على صفار البيض وقلبي بالتدريج مع تحريك مستمر ولكن باتجاه واحد حتى تمتزج.

ثم نحضر قالب الكيك وندهنه بمسحه من السمن ورشه من دقيق أبيض، ويسكب مزيج الكيك في صينية، ويسخن الفرن على حرارة عالية، وتدخل الفرن لمدة ما بين 30 إلى 40 دقيقة.

اخرجي الكيك من الفرن وتكون بذلك جاهزة على التقديم، يمكن تقديمها ساخنة أو باردة على حسب الرغبة مع عصير برتقال طازج. مكونات عمل كيك برتقال عادي نحتاج إلى كوب عصير برتقال طازج. كوب سكر أبيض. عدد 2 كوب دقيق أبيض. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. رشة صغيرة من الملح. عدد 5 بيض كبيرة الحجم بحرارة الغرفة. كوب زيت نباتي ذرة. كيس فانيليا أو ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. مقادير طريقة كيك برتقال بالشوفانخطوات عمل كيك برتقال بالشوفان صحي ولذيذمكونات عمل كيك برتقال عادي مكونات صوص برتقال للتزيين كوب ونصف سكر بودرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال. عدد 2 نقطة من لون طعام برتقال.

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