فرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة شعر ناعم كالحرير بديل قوي للكرياتين

تحاول الكثير من الفتيات الحصول على شعر ناعم من خلال استخدام الوصفات التي تساعد على ترطيب وتنعيم الشعر، فهي وصفات بمكونات طبيعية يمكن توزيعها على الشعر الخشن أو المتجعد وسوف يصبح حريراً في الحال، كما أن الوصفات الكيميائية تقاوم البويصلات وتجعلها تتلف بسهولة مما يجعلها تتساقط بصورة غير عادية، لذلك فان الوصفات الطبيعية تجدي نفعاً بشكل سريع ومن خلال الاستخدام المستمر لها أو حسب المدة المرفقة للاستخدام.

وصفة العسل واللبن

يمكن استخدام العديد من الطرق لحل مشكلة الشعر الخشن والتالف والمجعد من خلال استخدام اللبن الطبيعي فهو يساعد على الحفاظ على الشعر ومنحه النعومة واللمعان.

مكونات الوصفة:-

نصف كوب من اللبن.

ثلاث ملاعق من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:-

يتم دمج العسل واللبن معاً.

ويترك لدقائق نقوم بغسل الشعر .

نوزع الخليط بالكامل على الشعر.

ويترك من ساعتين لثلاث ساعات.

يشطف الشعر ويغسل بالبلسم.

يفضل استخدام الوصفة كل يومين على مدار شهر كامل للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة الأفوكادو

مكونات الوصفة:-

ثمرتين من الأفوكادو.

أربعة ملعقة من المايونيز.

ملعقة عسل أبيض.

طريقة التحضير:-

نقوم بهرس الأفوكادو جيداً بعد سلقه.

نضيف إليه العسل ونقلب جيداً.

نقوم بإضافة المايونيز مع تحريك الخليط بالكامل ليتجانس.

نبدأ بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل من الفروة ونوزع على البصيلات.

نغطي الرأس ببونية، ونتركه لمده ثلاث ساعات.

يغسل الشعر وتكرر الوصفة مرتين أسبوعياً حتى الوصول للنتيجة المطلوبة.

وصفة التفاح

يساعد التفاح على تنعيم الشعر فهو بمثابة كيرايتين طبيعي من خلال دمجة مع الموز وبعض المكونات الأخرى سوف يمكنك من الحصول على شعر ناعم وانسيابي.

مكونات الوصفة:-

ثمرتين من الموز الأخضر.

ثمرة من التفاح.

ملعقتين من الزبادي الطازج.

ملعقتين من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:-