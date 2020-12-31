ماسك قوي لتبييض وتفتيح البشرة وتقشير الجلد الميت من أول مرة

يبحث العديد من النساء والبنات عن أفضل الوصفات الطبيعية التي نستطيع من خلالها تقشير الوجه وتبييض الوجه لأن التقشير يعمل على تجديد نشاط وحيوية البشرة مما يجعلها نضرة ومفعمة بكل حيوية، ويوجد العديد من الوصفات التي تعمل علي تقشير الجلد وتبييض الوجه، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي. ماسك السكر والليمون ماسك السكر والليمون المكونات:- ملعقتين كبيرتين من السكر

ملعقتين من الليمون.

ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم أولا بمزج ملعقتين من السكر مع ملعقتين من الليمون وملعقتين من زيت الزيتون.

لابد ان يكون السكر مطحون.

بعد مزج المكونات جيدا نقوم بتطبيق الماسك على الوجه.

وعلى الرقبة كما يمكن وضعه على الكتفين كذلك.

ونتركه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم يفرك البشرة وغسلها جيدا بالماء الفاتر.

ويكرر هذا الماسك مرتين بالأسبوع. ماسك القهوة والزبادي ماسك القهوة والزبادي المكونات ملعقتين كبيرتين من القهوة

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد

ملعقتين كبيرتين من الزبادي طريقة التحضير نقوم بمزج ملعقتين الزبادي مع ملعقتين القهوة وملعقتين ماء الورد جيدا في إناء صغير.

نقوم بعدها بتطبيق الماسك علي الوجه والرقبة.

نتركه يجف جيدا لمدة نصف ساعة.

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

يكرر هذا الماسك لمدة مرتين أسبوعيا.

للحصول على أفضل نتيجة تقشير و تبييض الوجه في نفس الوقت. ماسك الكركم واللبن ماسك الكركم واللبن المكونات ملعقتين كبيرتين من الكركم

ملعقتين كبيرتين من اللبن البودر.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد طريقة التحضير نحضر إناء صغير ونقوم بوضع الكركم واللبن البودر وماء الورد به .

نمزج الخليط جيدا ونقوم بتطبيقها على الوجه والرقبة.

وبعدها نقوم بتركه ليجف ما بين 15/20دقيقة .

وبعد تمام جفاف الماسك نقوم بفركه بحركة دائرية على الوجه بأكمله عن طريق قطنة مبللة بزيت الزيتون.

وبعدها نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر وترطيبه بماء الورد مرة ثانية.

ويمكن أن يكرر هذا الماسك مرتين في خلال الأسبوع من أجل الحصول على أفضل نتيجة لتقشير وتبييض الوجه.

وهذه الوصفات الطبيعية تمنح البشرة التقشير المناسب مما يمنحها الحيوية والنشاط وتعمل كذلك الوصفات على تبييض الوجه ونضارته بشكل مستمر.

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