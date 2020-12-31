طريقة عمل البسكوت الإسباني بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق شهي ولذيذ

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يعد البسكوت الإسباني من الحلويات اللذيذة والشهية، التي يعشقها الصغار والكبار، وهو أيضا من الحلويات الغنية بالقيمة الغذائية. وتلجأ ربة المنزل إلى إعداد هذه الحلوى في المنزل بدلا من شرائها، لسهولة تحضيرها ومذاقها الرائع، لكي تقدمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها. وهو عبارة عن عجينة تفرد وتقطع بالقطاعة على شكل دوائر صغيرة، ثم تطهى في الفرن وتحشى كل قطعتين بصوص الكراميل، ثم تغلف بالشوكولاتة وتزين بصوص الكراميل. وفي هذا المقال سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل البسكوت الإسباني بطريقة سهلة وبمذاق شهي.مكونات البسكوت الإسباني
يتكون البسكوت الإسباني من مكونات سهلة وبسيطة، وغنية بالقيمة الغذائية، تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ وهي كالآتي:
- 175 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 175 جم سكر بودرة.
- 2 بيضة.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- 500 جم دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا.
- نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- 15 جم عسل نحل.
حشوة صوص الكراميل (دولسي دي ليتشي)
- 200 جرام سكر.
- 45 جرام زبدة.
- 200 مل حليب.
- 100 جرام حليب بودرة.
- رشة ملح.
للتزيين
- شوكولاتة مذابة.
- صوص الكراميل.
يتم تحضير البسكوت الإسباني بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق رائع، وفي وقت قصير وهي كالآتي:
- أولا نحضر إناء ونضيف إليه المواد الجافة، الدقيق والكاكاو الخام والبيكينج بودر والبيكينج صودا والنشا ونخلطهم جيدا، ثم نتركه جانبا.
- ثم نخفق السكر والزبدة جيدا سواء بالمضرب العادي أو الكهربائي، ثم نخلط البيض مع الفانيليا ونضيفه بالتدريج ونخفق جيدا، ثم نضيف عسل النحل ونخفق جيدا.
- ثم نسكب خليط المواد الجافة ونخفق جيدا، ثم نقلب الخليط معا بالملعقة، ثم نعجنها باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- ثم نقسم العجينة إلى قسمين، ونغطي كل عجينة بكيس نايلون مطبخ، ثم نضعهم في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا أو حتى يتماسك العجين ويسهل تشكيله.
- ثم نخرج العجين من الثلاجة، ونفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق بواسطة الشوبك على شكل دائرة بسمك 1 سم تقريبا.
- ثم نقطعهم بواسطة قطاعة دائرية إلى دوائر صغيرة، ثم نرصهم في صينية خبز عليها ورقة زبدة.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها حتى تنضج لمدة 12 دقيقة تقريبا.
- ثم نخرج البسكوت من الفرن، ونرصه على شبكة التبريد حتى يبرد تماما.
- ثم نحضر الكراميل، نضع حلة الومنيوم على نار هادئة ونضيف إليها السكر، ونقوم بإذابة السكر ونقلبه حتى يتكرمل لونه.
- ثم نضيف إليه الزبدة ونحركها باستمرار حتى تذوب.
- ثم نضيف إليهم الحليب ورشة الملح ونقلب جميع المكونات حتى يمتزجا.
- ثم نضيف إليهم الحليب البودرة، ونقلب الخليط جيدا حتى يصبح القوام كريمي.
- ثم نترك الكراميل يبرد، ويصبح جاهزا.
- ثم نضع صوص الكراميل في كيس الحلواني، ونأخذ قطعة بسكوت ونضع عليها صوص الكراميل، ثم نأخذ قطعة بسكوت ثانية ونضعها فوق صوص الكراميل، ثم نكرر الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نضع البسكوت في الثلاجة حتى يتجمد صوص الكراميل.
- ثم نخرجه من الثلاجة، ونغمسه في الشوكولاتة المذابة من أعلى ونزيل الزوائد، ثم نزين وجه البسكوت بالكراميل على شكل خطوط.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
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