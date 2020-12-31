طريقة عمل البسكوت الإسباني بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق شهي ولذيذ

يعد البسكوت الإسباني من الحلويات اللذيذة والشهية، التي يعشقها الصغار والكبار، وهو أيضا من الحلويات الغنية بالقيمة الغذائية. وتلجأ ربة المنزل إلى إعداد هذه الحلوى في المنزل بدلا من شرائها، لسهولة تحضيرها ومذاقها الرائع، لكي تقدمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها. وهو عبارة عن عجينة تفرد وتقطع بالقطاعة على شكل دوائر صغيرة، ثم تطهى في الفرن وتحشى كل قطعتين بصوص الكراميل، ثم تغلف بالشوكولاتة وتزين بصوص الكراميل. وفي هذا المقال سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل البسكوت الإسباني بطريقة سهلة وبمذاق شهي.

مكونات البسكوت الإسباني

يتكون البسكوت الإسباني من مكونات سهلة وبسيطة، وغنية بالقيمة الغذائية، تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ وهي كالآتي:

175 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

175 جم سكر بودرة.

2 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

500 جم دقيق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

2 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

15 جم عسل نحل.

حشوة صوص الكراميل (دولسي دي ليتشي)

200 جرام سكر.

45 جرام زبدة.

200 مل حليب.

100 جرام حليب بودرة.

رشة ملح.

للتزيين

شوكولاتة مذابة.

صوص الكراميل.

طريقة التحضير

يتم تحضير البسكوت الإسباني بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق رائع، وفي وقت قصير وهي كالآتي: