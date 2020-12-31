طريقة عمل كيك البرتقال الهشة في المنزل بطريقة سهلة وخطوات بسيطة

يشتهر الكيك في جميع دول العالم حيث يفضله الجميع خاصة الكيك الهشة الخفيف الذي يمكن أن يحل محل وجبة الإفطار أو العشاء بجانب كوب من الشاي فهو محبب تناوله في الصباح خاصةً لكبار السن والأطفال كما أن طريقته إعداده سهلة وبسيطة حتى تكاد بعض البيوت لا تخلو من الكيك وهناك أنواع لا تحصى من الكيك حيث يمكن تشكيله إلي كيك الشوكولاتة أو كيك الكراميل أو كيك البرتقال والكريمة وغيرهم حسب رغبة كل شخص، ويرتبط الكيك أحياناً بالمناسبات حيث يمكن تواجد الكيك في أعياد الميلاد أو الأفراح أو شم النسيم، يحتوي الكيك على القيم الغذائية المفيدة للجسم ونقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الكيك الاسفنجية الهشة بمكونات بسيطة وغير مكلفة. طريقة عمل كيك البرتقال طريقة عمل كيك البرتقال مكونات كيك البرتقال: ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب ونصف من عصير البرتقال.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

كوب من الزيت النباتي أو النوع المستخدم ولكن بشرط أن يكون أبيض اللون.

ملعقتين كبيرتين من قشر البرتقال المفروم بحيث يكون ناعم جداً.

رشة ملح. طريقة التحضير نحضر طبق كبير الحجم المكونات ونقوم بوضع المكونات الجافة الدقيق والملح والبيكنج باودر ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بتحضير طبق آخر نضع فيه كلاً من البيض والسكر ونخلطهم بإستخدام المضرب اليدوي. ثم نضع العصير وقشر البرتقال ثم نخلطهم مرة أخري حتى ذوبان السكر ويصبح الخليط خفيف. ثم نقوم بدمج مكونات الدقيق والبيض معاً ثم نبدأ بالعجن بإستخدام اليدين بهدوء حتى نتخلص من الهواء في العجينة. ثم نترك العجينة جانباً، ونحضر صينية متوسطة الحجم ونضع بها ملعقة من الزيت أو السمنة ورشة من الدقيق. ثم نصب خليط الكيكة بالصينية بالتدريج. ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن الذي سبق تجهيزه على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة حتى تنضج مع عدم فتح الفرن أثناء وضع الكيكة فيه حتى لا يؤثر على شكلها. ثم نقوم بإخراجها ونتركها تبرد ثم نقوم بتقطيع الكيكة وهكذا أصبحت جاهزة للتقديم بجانب أحد العصائر أو كوب من الشاي. ويمكنك وضع ملعقة جوز الهند على الكيكة من الأعلى يعطيها مذاق رائع وشهي. طريقة التحضير

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