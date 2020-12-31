ماهي أنواع مرض توبركولوز وماهي مضاعفاته، وهو مرض السل أو الدرن في أسمائه الشائعة، يعد أحد أنواع الأمراض الخطيرة التي تصيب الجهاز التنفسي في الغالب، إلا أنه يمكن أن يصيب أعضاء أخرى، وهو مرض معدٍ، وله مضاعفات أخطرها الوفاة.

أنواع مرض توبركولوز:

ذكر موقع مايو كلينك أن لمرض السل نوعين من الحالات وهي:

مرض السل الكامن: يكون الشخص مصاب بالمرض، وتتواجد البكتيريا في الجسم في حالة غير نشطة ولا تتسبب في أي أعراض أو عدوى.

مرض السل النشط: وهو الحالة التي تظهر بها الأعراض عند الإصابة بالمرض ويمكن أن يسبب العدوى للآخرين.

أعراض مرض توبركولوز:

السعال المستمر لثلاثة أسابيع أو أكثر.

خروج الدم مع السعال.

صعوبة في التنفس.

الشعور بألم في الصدر يزداد مع السعال.

فقدان الوزن غير المقصود وفقدان تام للشهية.

استمرار الشعور بالتعب العام.

الحُمّى المرتفعة المتكررة.

التعرق في أثناء الليل.

القشعريرة في أوقات متقاربة ومتكررة.

الصداع المتكرر أو المستمر.

مضاعفات مرض توبركولوز:

تيبس العظام والشعور بآلام في العمود الفقري.

الإصابة بالتهاب المفاصل السلي خاصة في مفاصل الوركين والركبتين.

السل يؤثر على صحة الدماغ ويمكن أن يسبب مرض التهاب السحايا.

حدوث مشاكل في وظائف الكبد أو الكلى.

اضطرابات خطيرة في القلب قد تؤدي إلى الوفاة.

أسباب مرض توبركولوز:

ضعف الجهاز المناعي بسبب مرض الإيدز أو السرطان أو مرض السكري.

الإصابة مرض الكلى الحاد.

بعض الأدوية التي تؤثر على مناعة الجسم مثل الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي وداء كرون والصدفية.

سوء التغذية.

حداثة السن أو السن المتقدم.

السفر إلى مناطق معينة أو العيش فيها.

الفقر وعدم وجود الرعاية الطبية.

التدخين يزيد بشدة من خطر الإصابة بالسل والوفاة بسببه.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.