تبييض الوجه واليدين بوصفات طبيعية فعالة ومجربة واحصلي على بشرة ناصعة البياض ومشدودة

تبييض البشرة واليدين أمر يهم الكثير من الفتيات وخاصة أن هذه المشكلة تُسبب الكثير من الإحراج والضيق للسيدات، والبعض منهم يلجأ لاستخدام كريمات التبييض والتفتيح ولكن أغلبها يكون بلا أي جدوى، ولكن عند استخدام بعض الوصفات الطبيعية يمكنك تبييض البشرة واليدين بمكونات موجودة في مطبخك وسوف تحصلين على نتائج مُرضية وسريعة خلال أيام قليلة من الاستخدام كأنه تم استخدام أحسن كريم مبيض للوجه. وصفات لتبيض الوجه المكونات: ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الليمون.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة. طريقة التحضير: تستخدم عن طريق خلط المكونات السابقة ومزجهم ببعض جيدًا، ثم وضعها على البشرة واليدين لمدة 15 دقيقة.

وذلك لكي يستفيد الجلد من فوائد الليمون لأنه غني بفيتامين “سي” والذي يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وكذلك العسل فإنه يُنقي البشرة من الشوائب ويتركها نظيفه وبها جمال وحيوية. وصفات لتبيض الوجه بماء الورد ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من ماء الورد. بماء الورد طريقة التحضير: يتم تحضيرها عن طريق خلط المكونات ببعضها جيدًا، ووضعها على البشرة واليدين لكي يستفيد الجلد من مكوناتها.

حيث يحتوي ماء الورد على مضادات للأكسدة التي تُحفز إنتاج الكولاجين في البشرة، وتعيد للبشرة شبابها وحيويتها ونضارتها.

وكذلك الجلسرين فإنه يرطب البشرة ويصغر المسام الواسعة، ويشد الجلد ويترك البشرة ناعمة ويُنقيها من الشوائب ويتركها نضرة ومشرقة وصافية.

كما يُمكنك تزويد بعض الإضافات إلى هذه الوصفة مثل السكر الذي يعمل على تقشير الجلد، وأيضًا عصير الليمون. وصفة لتبييض الوجه من أول استعمال وصفة لتبييض الوجه من أول استعمال أحضري ملعقة من عسل النحل، وضعيها فى طبق مناسب وضعي عليها 4 ملاعق من ماء الورد وملعقة من النشا، امزجي المكونات سوياً لكى تكون خالية من التكتلات، طبقي الوصفة على بشرتك واتركيها لمدة نصف ساعة سوف تحصلين على بشرة مشدودة وناعمة وخالية من أي بقع أو تصبغات وسوف تكون ناصعة البياض.

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