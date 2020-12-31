احسن كريم مبيض للوجه مجرب من الوصفات الطبيعية لتفتيح فوري للبشرة

احسن كريم مبيض للوجه مجرب من الوصفات الطبيعية نقدمه إليكم عبر موقع ثقفني، حيث تبحث الكثير من الفتيات عن كريمات لتبييض الوجه واليدين للتخلص من التصبغات والاسمرار الذي يظهر عليهم بسبب الكثير من العوامل المختلفة ومنها تقلبات الجو، وعلى الرغم من توافر الكثير من مستحضرات التجميل إلا أن عمل كريم مبيض للوجه من المواد الطبيعية يظل الأفضل دائماً، وإليكم الآن احسن كريم مبيض للوجه مجرب من خلال الكثير من الفتيات وجاء بنتائج مُبهرة للغاية.



احسن كريم مبيض للوجه مجرب

المكونات:

2 ملعقة من الأرز.

كوب من الماء.

كبسولة من فيتامين E.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير:

أحضري الأرز وقومي بغسلة جيداً، ثم أحضري إناء مناسب وضعية على نار هادئة وضعي به الأرز والماء واتركي الخليط حتى يبدأ فى الغليان وينضج الأرز تماماً مع مراعاة أن لا يجف الماء، أزيلي الماء والأرز من على النار واتركيه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم أضيفي الخليط فى الخلاط الكهربائي ومعه باقي المكونات، اخفقي المكونات جيداً حتى الحصول على قوام كريمي أبيض اللون وناعم وخالي من أي تكتلات، احتفظي بالكريم في عبوة زجاجية نظيفة فى الثلاجة وقومي بوضعه على بشرتك كل يوم قبل النوم مباشرة ويترك حتى الصباح، سوف تلاحظين النتيجة من أول استخدام، وأصبح لديكي احسن كريم مبيض للوجه مجرب.

مبيض للوجه سريع المفعول

يمكنك صنع مبيض للوجه سريع المفعول من خلال استخدام تونر ماء الأرز، ويتم استخدامه كالتالي: أحضري ملعقة من الأرز وكوب من الماء وضعيهم على بعضهم البعض واتركيهم لمدة يوم كامل، ثم يصفى الخليط ويوضع على الوجه بشكل مستمر طوال اليوم بواسطة قطعة من القطن، بعد مرور عدة أيام سوف تحصلين على بشرة ناصعة البياض وخالية من الشوائب، ويمكن استخدام هذه الوصفة بجانب أحسن كريم مبيض للوجه مجرب.