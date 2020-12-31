علاج تقصفات الشعر بمكونات طبيعية وخلطات ووصفات تقليدية معروفة بنتائجها المؤكدة

علاج تقصفات الشعر، يعد الشعر المتقصف من المشاكل الأكثر ازعاجا التي تعاني منها الفتيات و السيدات، يحدث التقصف نتيجة للجفاف بالشعر و تأثيره أيضا بعوامل الجو والتلوث المحيطة، مما يؤرق الفتيات و يسبب لهم الإنزعاج الشديد و أيضا الإحراج أمام الأزواج والأقارب وحتى مع الأصدقاء، لذا سنقدم لكم بعض الطرق والوصفات الطبيعية لمعالجة التقصف بالشعر.

طريقة علاج تقصف الشعر بمل حمام زيت دافئ

إن حمام الزيت الدافئ من أشهر الطرق التقليدية و الوصفات الطبيعية التي تساعد على معالجة مشاكل الشعر، ومن أهم هذه المشاكل تقصف الشعر، والكيفيىة هي القيام بوضع وإناء على نار هادئة وإضافة عدد أربعة ملاعق صغيرة من زيت لوز، و عدد أربعة ملاعق صغيرة من زيت زيتون، وأيضا أربعة ملاعق صغيرة من زيت الجوجوبا، و أخيرا أربعة ملاعق صغيرة أخرى من زيت جوز الهند، واخلطيهم لمدة دقيقة، بعد ذلك ضعي خليط الزيوت على فروة رأسك وقومي بالتدليك بهدوء واستمرارية، ثم دعي الزيوت على شعرك بعد تغطية الرأس لمدة ثلاثين دقيقة، ثم بعد ذلك قومي بغسله بماء فاتر دافئ.

قومي بتكرار هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيا، ولاحظي التحسن التدريجي.

معالجة تقصف الشعر بوصفة صفار البيض مع الماء

وصفة صفار البيض مع الماء هي طريقة تقليدية مجربة ومن أنجح الوصفات التي استخدمت في مقاومة تقصف الشعر، كل ما علينا عمله هو القيام بمزج عدد اثنين من صفار البيض (حجم كبير) واضافة عدد ستة ملاعق صغيرة من الماء البارد، وقومي بخلطهم مع بعضهم البعض، وبعدها قومي بالتوزيع على الشعر بدءا من فروة الرأس ووصولا الى الأطراف، ثم اتركيه هكذا مع التغطية لمدة ثلاثين دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ مع البلسم.

قومي بتكرار هذه الوصفة كل ثلاث أيام حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.