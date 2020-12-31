صبغ الشعر باللون الأشقر بجميع درجاته بطريقة طبيعية 100%

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، تبحث الكثير من الفتيات عن صبغ الشعر في البيت بمواد طبيعية لأن الصبغات العادية الموجودة داخل صالونات التجميل قد تُسبب تلف الشعر بعد مرور فترة من الوقت، لكن المواد الطبيعية لا تُسبب أي ضرر للشعر بل تُزيد من نعومته وتمنحه القوة واللمعان، وتجعل الجذور قوية وأفضل من السابق، وبناءً عليه سوف نقدم إليكم عبر موقع ثقفني طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي فى البيت بمكونات طبيعية وبدون حناء. صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي المكونات: صفار بيضة.

2 ملعقة من الكركم.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من الشامبو أو البلسم.

2 ملعقة من الأكسجين.

2 ملعقة من العسل. طريقة عمل الصبغة فى البيت فى طبق بلاستيكي ومخصص للصبغة ضعي كل المكونات السابق ذكرها سويا وقومي بخفقهم جيداً.

بعد مزج جميع المكونات والتأكد من خلوها من أي كتل اتركيها جانباً لمدة 3 ساعات مع مراعاة أن تكون مغطاه.

جهزي شعرك بحيث يكون نظيف وخالي من الزيوت ثم يُجفف.

بعد مرور الوقت المحدد للصبغة ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة 4 ساعات.

بعد ذلك يُغسل الشعر بماء وشامبو.

يراعى أن تُضاعف الكمية على حسب طول الشعر. صبغ الشعر باللون الأشقر الداكن طريقة عمل الصبغة فى البيتصبغ الشعر باللون الأشقر الداكن المكونات: كوب من مغلي البابونج.

عصير ليمونه كاملة.

ثمرة واحدة من البطاطس. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بتقطيع ثمرة البطاطس إلى قطع صغيرة مع مراعاة أن تكون بالقشر، ثم أضيفي إليها كوب مغلي البابونج، وعصير الليمونه كاملة، يتم وضع الخليط فى الخلاط الكهربائي ثم اخفقيهم جيداً، بعد يُغسل الشعر بالشامبو يتم وضع هذا الماسك علية ويترك لمدة 40 دقيقة، ثم يُغسل، يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعين سوف تحصلين على صبغ الشعر باللون الأشقر الداكن. صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي المكونات: نصف كوب من مغلي البابونج.

2 ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة من الكركم.

3 ملاعق خل تفاح.

عصير ليمونه. طريقة التحضير : فى طبق مناسب اخلطي جميع المكونات المذكورة بالأعلى بشكل مستمر حتى يتكون لديكي معجون مناسب لوضعه على الشعر، ثم ابدئي فى تطبيق الصبغة على شهر نظيف وجاف واتركيه عليه لمدة 3 ساعات على الأقل، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء فقط، وكرري الوصفة مرة واحدة أسبوعياً واستمتعي بلون شعر أشقر. X إقرأ أيضاً: اسرع طريقة لتطويل الشعر في 6 أيام بوصفة سعودية مجربة.. ستذهلك النتيجة

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