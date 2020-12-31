افضل وأسهل خطوات لطهي الديك الرومي بتتبيلة رائعة خطوة بخطوة يعتبر الديك الرومي من اهم الأطباق المتعارف عليها حيث انه من الأطباق المشهورة في معظم البلاد سواء العربية وأيضا الاروبية حيث يتم تقديمه في المناسبات الاجتماعية والعزومات حيث أنة من الوجبات المفيدة لما يحتويه من قيمة غذائية عالية لذلك يعتبر من الوجبات الرئيسية والمثالية التي تعملي على تقديمها لأسرتك على سفرة طعامك وكثيرا من سيدات البيوت يبحثون عن طرق مختلفة لطهي الديك الرومي بطريقة سهلة وبسيطة ولكى يصبح ذو شكل شهى ومذاق لذيذ ولكى تحصلي على افضل وأسهل خطوات لطهي الديك الرومي بتتبيلة رائعة خطوة بخطوة يجب عليكى اتباع الخطوات وتطبيق المكونات وتنفيذها بشكل دقيق حتى تحصلي على أطيب واطعم ديك رومي بتتبيلة رائعة وبنكهة مميزة ومذاق لذيذ. المقادير 1 ديك رومي

1 كوب زبادى كبيرة

3 حبات برتقال (عصيرهم)

1 معلقة صلصة كبيرة

2 معلقة كبيرة مستردة

3 ملاعق كبار ملح

1 معلقة كبيرة حبان مطحون

1 معلقة كبيرة فلفل اسود

1 معلقة كبيرة قرنفل مطحون

1 معلقة كبيرة جوزة الطيب

أعشاب

روز مارى

زعتر

2 عود قرفة

2 ليمون اسود جاف

4 ورقات لورا

6حبات حبهان

1 معلقة كبيرة قرنفل صحيح

1 معلقة كبيرة فلفل حصى مقادير المحلول الملحى لديك الرومي 8 لتر مياه

1 كوب ملح

1 كوب عصير ليمون

1 كوب خل ابيض

1 معلقة صغيرة سكر

1 كوب دقيق كيفية غسل الديك الرومي أفضل وأسهل خطوات لطهى الديك الرومى بتتبيلة رائعة خطوة بخطوة بداية أقوم بغسل الديك جيدا ثم أقوم بعمل محلول ملحى له حتى يصبح نظيف وريحته طيبة. اعمل على احضار طبق كبير عميق اضع فيه مياه ثم أضيف الملح ثم الليمون والخل الأبيض وقليل من السكر ثم أضيف كوب دقيق ثم أقوم بتقليب المكونات ببعضها. اعمل على وضع الديك الرومي في المحلول لمدة من4 إلى 5 ساعات وممكن اتركه يبات في المحلول إذا كان حجمه كبير وذلك على حسب رغبتك واستخدامك وذلك لكى اضمن نطافته من الداخل والخارج حتى تصبح ريحته نظيفة وطيبة. تحضير تتبيله الديك الرومي افضل وأسهل خطوات لطهي الديك الرومي بتتبيلة رائعة خطوة بخطوة

اعمل على احضار بوله كبيرة اضع فيها البهارات والأعشاب لكى أقوم بتحضير التتبيلة .

أقوم بوضع الأعشاب الروز مارى والزعتر ثم أقوم بإضافة البهارات وباقي المكونات الخاصة بالتتبيلة أقوم بوضع الزبادي وعصير البرتقال ثم أقوم بإضافة الصلصة والمستردة ثم الملح والحبان المطحون والفلفل الأسود ثم أضيف قرنفل مطحون وجوزة الطيب.

أقوم بمزج المكونات بشكل جيد حتى تصبح التتبيلة جاهزة لكى لتتبيل الديك الرومي.

أقوم بتصفية الديك الرومي من المياه بعد الوقت المحدد لنقعة ثم أقوم بتنشيفه جيدا.

اعمل على احضار عصا الخاصة بشيش طاوق واعمل على تنغيز الديك الرومي من جميع الجوانب.

أقوم بوضع التتبيلة على الديك الرومي واغلف بية الديك حتى تصل التتبيلة إلى كل جزء في الديك الرومي من الأمام والظهر ومن الداخل وعملت على تنغيزة حتى تدخل التتبيلة إلى لحم الديك من الداخل ويجعل لحم الديك الرومي طري.

اعمل على وضعة في التتبيلة لمدة حوالى 24 ساعة أي أتركه يبات في التتبيلة لأنها هي التي تعطى لديك الرومي الطعم الجيد والمذاق المميز.

يتضح بعد تركة في التتبيلة أنها جعلت لحم الديك الرومي طري وجاهز للتسوية. كيفية طهي الديك الرومي افضل وأسهل خطوات لطهي الديك الرومي بتتبيلة رائعة خطوة بخطوة اعمل على احضار صينية أو صاج اضع فيه بوكية جارنية وهو بصل مقطع إلى نصفين وجزر مقطع شرائح سميكة وكرفس مقطع وكمية من فصوص الثوم وجنزبيل فريش مقطع. اعمل على وضع البهارات الصحيحة فوق ماتم وضعة في الصينية وهى خمس أو ستة روقات لورا ثم أضيف حبيتين ليمون اسود جاف ثم أقوم بإضافة ما يعادل معلقة كبيرة حبهان ومعلقة كبيرة قرنفل ومعلقة كبيرة فلفل اسود حصى. أيضا أقوم بإضافة الإعشاب من الروز مارى والزعتر وبذلك يكون البوكية جارنية جاهز لكى اضع الديك الرومي علية. أقوم بوضع الديك الرومي على البوكية جارنية بدون أي سوائل لان تتبيله الديك الرومي ستعمل على تسويته. أقوم بعد وضع الديك الرومي على البوكية جارنية أقوم بدهن الديك بالزبدة بشكل جيد من جميع الأجزاء والجوانب وذلك عندما يتحمر يأخذ لون ذهبي جميل. كيفية تغليف الديك لطهيه افضل وأسهل خطوات لطهي الديك الرومي بتتبيلة رائعة خطوة بخطوة

الأول اعمل على تغطيت الديك الرومي بورق الزبدة وذلك لكى اضمن أن الحرارة لأتخرج خارج الفرن الذي سوف سيتم تسويت الديك الرومي فيه ونضمن أن الجلد الخاص بالديك الرومي لايتم تقطيعه بعد التسوية ويحتفظ بشكلة الخارجي الشهي المميز.

ثانيا اعمل على تغليف الديك الرومي بورق الفويل فوق ورق الزبدة بشكل جيد لأنة سيتم تسويته على البخار.

طبعا لايتم وضع أي سوائل لان الديك الرومي سيقوم بتنزيل سوائل منة تعمل على تسويته بشكل جيد.

بعد تغليفه بشكل جيد أتأكد أنة لاتوجد أي فتحات وتم تغليفه بشكل جيد.

أقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يكون جاهز لوضع الديك الرومي.

أقوم بإدخال الديك الرومي الفرن لمدة 6 ساعات وفى اخر نصف ساعة أقوم بإزالة التغليف من علية لكى يتحمر ويأخذ لون ذهبي ويصبح بشكل شهى ومميز. ترتيب طبق تقديم الديك بطريقتين الطريقة الأولي وضعة في صينية التقديم مع وضع جرنشة أي تزين الطبق من حوالين الديك الرومي من برتقال وجزر وخيار لكى يتم تقديمه بشكل شهى. الطريقة الثانية هي فرش صينية التقديم بالأزر المبهر ثم وضع الديك الرومي في المنتصف ثم أقوم بتوزيع كمية من المكسرات المحمصة من صنوبر وكاجو ولوز وزبيب وذلك على حسب رغبتك واستخدامك من وضع المكسرات جميعها أو نوع أو اثنين منها. أخيرا تكوني بذلك قدمتي لأسرتك أشهي وأطيب طعم ديك رومي من صنع يديكى وذلك باستخدام افضل وأسهل خطوات لطهي الديك الرومي بتتبيلة رائعة خطوة بخطوة بمذاق لذيذ ونكهة مميزة. المقاديرمقادير المحلول الملحى لديك الروميكيفية غسل الديك الروميتحضير تتبيله الديك الروميكيفية طهي الديك الروميكيفية تغليف الديك لطهيهترتيب طبق تقديم الديك بطريقتين

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