اسرع طريقة للتخلص من الشعر الأبيض «الشيب» خلال دقائق في المنزل

طريقة للتخلص من الشعر الأبيض في المنزل بسهولة جداً بوصفات سريعة دون الحاجة للذهاب إلى الكوافير، فـ ظهور شيب الشعر يجعل الشخص يبدو أكبر في العمر بالإضافة إلى أن الشكل لا يكون جميلاً خاصة في مرحلة العمر الصغير والشباب فكل شخص يحتاج أن يظهر بشكل جميل مميز، لذلك يلجأ معظم الأشخاص نساء ورجال إلى الصبغات والتي تحتاج إلى الذهاب لمراكز التجميل ولكنها تكون باهظة الثمن فضلاً عن ان الصبغات نفسها تضر الشعر كثيراً، فهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج ممتازة بالإضافة إلى أنها كلها فوائد وتغذية للشعر من الجذور حتى الأطراف، وهذا ما ينصح به خبراء التجميل دائماً يـ إستعمال المواد الطبيعية.

اسرع طريقة للتخلص من الشعر الأبيض

هناك الكثير من الوصفات التي بها مواد صابغة تعطي نتيجة جيدة منها طريقة فرد الشعر الخشن المجعد بمكونات رائعة بديل البروتين، ومن ضمن الوصفات الطبيعية أيضاً اقوى كريم تفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة في الجسم كله، وكل هذه الوصفات لا تحتاج إلى وقت كبير بل يتم كل شئ في المنزل بسهولة وهي أهم ميزة خاصة في تلك الأجواء الصعبة.

علاج الشيب نهائياً

يتم هذا من خلال الاستمرار في بث المادة الصابغة في الشعر الموجودة في العديد من المواد الطبيعية، منها أوراق الكاري مع جوز الهند للشعر الأسود أما إذا كان الشعر بني بدرجاته فيمكن استعمال خلطات للشعر البني كما نشرحها لكم على النحو التالي:-

طريقة التخلص من الشعر الأبيض اللون الأسود

المكونات (أوراق الكاري + جوز الهند)

التحضير/

توضع أوراق الكاري مع زيت جوز الهند وتغلى حتى تتحول إلى اللون الأسود.

ترفع من على النار سوف تلاحظون أن الزيت تغير لونه إلى اللون الأسود.

يترك ليبرد تماماً وتنزع الأوراق منه.

قبل النوم توضع الزيت بواسطة فرشاة قبل النوم ويغطى حتى اليوم التالي.

ثم يغسل الشعر يفضل بشامبو طبي.

صبغة الشعر باللون البني

المكونات ( ماء + شاي + نسكافيه)

التحضير/