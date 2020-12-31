تبيض الوجه والرقبة بسرعة وتفتيح لون البشرة درجتين والتخلص من مشاكل البشرة

تبيض الوجه والرقبة، يعاني الكثير من النساء من مشكلة تبيض الوجه وتفتيح لونه حيث نجد أن هناك الكثير يستخدم مستحضرات تجميل وقد لا يكون هناك أي نتيجة في تفتيح لون البشرة والأفضل هو يتم التعامل مع البشرة بعناية ومعرفة نوعها والمناسب من الكريمات أو الوصفات لاستخدامها على البشرة، والوصفات الطبيعية هي من أفضل المواد التي تعطي نتائج فورية وسريعة.

تبيض الوجه والرقبة بالحليب

تبيض الوجه والرقبة بالمواد الطبيعية أفضل بكثير من المواد الكيماوية التي تلحق الأذى بالبشرة وتضر خلايا البشرة ويعد الحليب من المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من اللون الغامق للبشرة في أقل وقت ويدخل الحليب في الكثير من وصفات تفتيح الوجه والرقبة لنتائجه المضمونة والوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بخلط الحليب مع النشا. تطبيق الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ثم نغسله ونكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

استخدام الزيوت الطبيعية للتفتيح

إن الزيوت الطبيعية لها دور مهم جدًا في العناية بالبشرة و تفتيح لونها والتخلص من الاسمرار ومشاكل البشرة المختلفة فهناك زيوت طبيعية تستهدف البشرة الجافة حيث تعمل على تنعيمها وإعطاء نضارة رائعة للبشرة، وتستخدم الزيوت الطبيعية في كثير من خلطات تبيض الوجه والرقبة ومن تلك الخلطات الآتي:

المكونات

30 جرام من زيت اللوز الحلو وليس المر.

30 جرام من زيت جنين القمح.

30 جرام من زيت الذرة.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بخلط المكونات في أنينة مناسبة. نقوم برج الزيوت وخلطها جيدًا. نستخدم الوصفة كل يوم صباحًا فقط ويدهن الوجه بالزيوت ولا يغسل حتى تستفيد البشرة من الزيوت و تحصلين على لون أفتح في خلال أسبوع.

تبيض الوجه والرقبة بالصبار



إن الصبار له فوائد عظيمة للبشرة والشعر والجسم بأكمله حيث يكافح الكثير من مشاكل البشرة ويستهدف الحبوب والندبات ويقوم بمعالجة حب الشباب، فوائد الصبار للبشرة كثير لذلك نجد خبراء التجميل ينصحون باستخدام هلام الصبار وتطبيقه على الوجه للاستفادة منه.

تفتيح الوجه والرقبة



ورقة من الصبار أو هلام صبار جاهز

طريقة التحضير والاستخدام

ن قوم بفتح ورقة الصبار باستخدام سكين حاد واستخلاص الهلام. ندهن الوجه بهلام الصبار كل يوم في المساء.

تفتيح الوجه والرقبة بسرعة بالكركم والزبادي



الكركم له فوائد عظيمة للبشرة ويستخدم الكركم في الكثير من وصفات البشرة والشعر لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الشعر أو تحتاج إليها البشرة، والزبادي يعد من أفضل وصفات ترطيب البشرة الجافة وإعطائها حيوية وتجديد خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت والجاف والوصفة كالآتي:

مكونات الوصفة

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقتين من اللبن الرايب أو معلقتين من الزبادي.

طريقة التحضير

نخلط الكركم مع الزبادي جيدًا. ندهن الوجه بالوصفة ونترك الوصفة على الوجه لمدة 15 دقيقة. نغسل الوجه ونمسح عليه بماء ورد. نكرر وصفة الكركم والزبادي مرتين من كل أسبوع.

أسباب ظهور الوجه باللون الغامق

ترك مستحضرات التجميل والميك أب على الوجه لفترة طويلة.

عدم تقشير الوجه والتخلص من الخلايا الميتة.

جفاف الوجه وعدم ترطيبه.

التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة دون وضع صن بلوك على الوجه والجسم.

التغذية السيئة وتناول الوجبات السريعة.

تنظيف وتقشير الوجه في المنزل

للحصول على وجه صحي وخالي من العيوب والمشاكل التي تسببها مستحضرات التجميل التي نقوم باستعمالها باستمرار يجب تنظيف البشرة وتقشيرها على الأقل مرتين في الأسبوع حتى يظل الوجه بحالة جيدة بدون أي مشاكل أو خطوط رفيعة أو تجاعيد ومن أجل تنظيف الوجه يجب استخدام غسول الوجه بشكل يومي لإزالة أي رواسب مستحضرات تجميل من على الوجه، كما يمكن استخدام المقشر يومين فقط من كل أسبوع للتخلص من الخلايا الميته حيث يتم فرد المقشر على الوجه بعد ترطيب الوجه بالماء ونفرك جيدًا للتخلص من الخلايا الميتة ثم نغسل بالماء ونضع كريم مرطب.

تفتيح الرقبة بخل التفاح

تعد تلك المشكلة من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات والنساء وتسبب في إحراج شديد للفتاة وشعور بالضيق حيث يكون لون الرقبة غير متناسق مع لون الوجه ومهما حاولت المرأة استخدام المكياج لتغطية سواد الرقبة يكون هناك فرق ملحوظ بين درجات لون الرقبة والوجه، وللتخلص من تلك المشكلة هو استخدام خل التفاح حيث يعمل خل التفاح على تفتيح منطقة الرقبة ويتم استخدام مقدار ملعقة من خل التفاح ممزوجة بملعقة من الماء ونقوم بغمس قطنة نظيفة في الخليط وتمريرها على الرقبة مرتين في اليوم والمداومة على الوصفة حتى نلاحظ أن سواد الرقبة قد اختفى نهائيًا.

الفازلين لتبيض الوجه والرقبة

يعد الفازلين من المواد الطبيعية الآمنة والفعالة في تبيض الوجه والرقبة حيث يحتوي على مواد طبيعية تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام الفازلين في تبيض الأماكن الحساسة لأنه آمن تمامًا ومن أجل تبيض الوجه والرقبة نأخذ مقدار ملعقة من الفازلين مع ملعقة من النشا وملعقتين من ماء الورد ونخلط المكونات حتى نحصل على خليط يشبه الكريم، نضع الماسك على الوجه ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع، يساعد النشا على شد البشرة وتفتيح لونها والحصول على لون موحد بالإضافة إلى الفازلين الذي يعمل على تفتيح الأماكن الداكنة.