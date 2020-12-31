طريقة تصنيع مزيل المكياج المضاد للماء بالمنزل بمكونات من مطبخك

طريقة تصنيع مزيل المكياج المضاد للماء بالمنزل، فهذا النوع من المكياج يعد الأكثر ثباتًا، وبالتالي فهو الأكثر قسوة من حيث إزالته أيضًا، مما يستدعي الاستعانة بشراء مزيل مكياج متخصص لهذا النوع من المكياج، وبالقطع سعره باهظ الثمن في معظم الماركات الموثوقة، مما يجعلك في حيرة من أمرك، ولكن لا داعي لذلك ففي التالي طريقة عمل مزيل المكياج المتخصص، وبمكونات متوفرة في مطبخك.

تبحث كل فتاة عن مكياج ثابت، لا يتأثر بالطقس أو بطبيعة البشرة، حتى أنه في معظم الأحيان يقلقك تساؤل كيف أتجنب مظهر كريم الأساس الكيكي، لذلك يكون الحل الأمثل هو المكياج المضاد للماء، فهو مكياج عالي الجودة، ومناسب لجميع أنواع البشرة، وخاصة للبشرة الدهنية، وهنا تأتي مشكلة أخرى وهي كيفية إزالته بسبب ثباته القوي، دون اللجوء إلى مستحضرات إزالة مكياج باهظة الثمن، وفي التالي 4 طرق تصنيع مزيل مكياج طبيعي، بديل للجاهز وبنفس الجودة، هم بالترتيب:

استخدام كريم بشرة دهني.

الفازلين الطبي.

خلطة زيت جوز الهند، مع زيت الزيتون.

الاستعانة بزيت اللوز الحلو.

المكياج المضاد للماء لا يمكن إزالته بمناديل مبللة، أو عن طريق استخدام الماء مباشرة، لذا فأنسب طريقة لإزالته هو وضع الكريم المرطب للبشرة الخاص بك، على وجهك واتركيه مدة 5 دقائق، ثم قومي بمسح المكياج من وجهك، وستلاحظين أنه يزال بسهولة.

الفازلين الطبي أفضل مزيل لمكياجك المضاد للماء، فقط ضعي القليل من الفازلين الطبي على وجهك، واستخدمي فوطة مبللة قليلًا بالماء الدافئ، وحركي الفازلين على وجهك بحركات دائرية برفق، ستندهشين من قدرة هذا المكون الساحر، في إزالة مكياجك بمنتهى السهولة، وترطيب البشرة في نفس الوقت.

خليط زيت جوز الهند مع زيت الزيتون، عبارة عن ماء ميسيلار منزلي الصنع، فبهذا الخليط الرائع سوف تحصلي على مزيل مكياج مضاد للماء بمكونات طبيعية، كل ما عليكي إحضار زجاجة وضعي بها نسبة متساوية من زيت جوز الهند، مع زيت الزيتون، ورجيهم جيدًا، وباستخدام قطنة اغمسيها في خليط الزيوت، واستمتعي بامتلاك أفضل مزيل مكياج من صنعك.

يعد زيت اللوز الحلو النقي أقوى مزيل مكياج طبيعي على الإطلاق، فقط احتفظي بزجاجة من زيت اللوز الحلو، واغمسي قطعة قطن نظيفة في الزيت، وامسحي به مكياجك برفق، واستمتعي ببشرة نظيفة خالية من المكياج مرطبة بمكون طبيعي.