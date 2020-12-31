وصفة لإزالة الشيب نهائيا بمكونات طبيعية في 15 دقيقة فقط

شيب الشعر من المشكلات التي تبحث النساء على وجه الخصوص عن حل جذري لها، حيث أنه من غير المألوف أن يظهر اللون الأبيض في الشعر خصوصًا في مرحلة الشباب، حتى وعندما يتم الدخول في الأربعينات من العمر أو الخمسينات، ومع بدأ علامات الشيب، فإن الجميع يبحث عن وصفات طبيعية للتخلص من الشيب أو أحدث طرق لإزالة الشيب من الشعر نهائيًا، بالإضافة إلى وصفات لتبييض الأسنان ولذلك سنوفر لكم وصفة لإزالة الشيب نهائيا في نصف ساعة، ولجمالك وجمال بشرتك يمكن استخدام ماسكات تبييض الوجه.وصفة لإزالة الشيب نهائيا
المادة التي تجعل الشعر يظهر بلونه الطبيعي هي مادة الميلانين، ولكن عندما تنقص هذه المادة، فإن ذلك سيكون سبب ومدعاة إلى ظهور الشيب أو الشعر الأبيض، كما أن استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد ضارة تسبب ظهور الشعر الأبيض أيضًا، ولذلك ننصح بضرورة الابتعاد عنها تمامًا، واستخدام وصفة طبيعية للقضاء على شيب الشعر بسرعة.وصفات طبيعية للتخلص من الشيب
وهناك الكثير من الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل حل مشكلة ظهور الشعر الأبيض، ومن بينها:التخلص من الشيب بالموز
- سنقوم بتوفير موزة واحدة متوسطة الحجم.
- سنقوم بتوفير ربع كوب من عصير الليمون.
- سنقوم بتوفير ربع كوب من زيت جوز الهند.
- ملعقتين من الشاي الأسود.
- ومن ثم نقوم بوضع الخليط مع بعضه البعض، ومن ثم نضعه على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- وبعدها يتم غسل الشعر بالمياه الفاترة، وتكرر الوصفة لمزيد من النتائج مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.
وهناك دراسات تؤكد على أن أوراق الكاري من النباتات المميزة التي تساعد في التخلص من الشيب بسرعة، ويمكن تحضير الوصفة من خلال الطريقة التالية:
- علينا أن نقوم بوضع ملعقة من الكاري في وعاء ونحرص على أن يكون ناعمًا.
- ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند على الكاري ونبدأ في التقليب.
- ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- ومن ثم نحرص على التخلص منه بالمياه الفاترة، بدون استخدام الشامبو أو الكيمياويات.
- ثم نكرر الوصفة كل ثلاثة أيام لمدة شهر واحد من أجل التخلص من الشيب.
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