أحلى والذ بسكوت العشر دقائق بجوز الهند بدون زبدة طعم وريحه روعة

أحلى والذ بسكوت العشر دقائق بجوز الهند بسكويت العشر دقائق من أهم أنواع الحلوى التي يجب أن تتوفر في كل منزل لأنها تحمل قيمة غذائية كبيرة كما أنها من الأطعمة المحببة لدى الأطفال والكبار ويفضلون تناولها بشكل مستمر، كما أنها تتم بشكل بسيط ولا تحتاج سوى 10 دقائق فقط لتحضيرها ومكونتها بسيطة موجودة في كل منزل وتوفر لك كمية كبيرة وطعم لذيذ وشهي، وتتمكن كل ربة منزل القيام بها في المنزل بكل بساطة ونضمن لكي الحصول على طعم لذيذ لعائلتك ومنقذك الوحيد عند زيادة الضيوف المفاجئة، هيا بنا لنتعرف معاً على المكونات المستخدمة وطريقة تحضير بسكويت العشر دقائق. أحلى والذ بسكوت العشر دقائق بجوز الهند إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسكويت لا تحتاج سوى 10 دقائق وبمكونات بسيطة وذات قيمة غذائية كبيرة:

المكونات: كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

بيضة واحدة.

ملعقة من البيكنج بودر.

فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار إناء كبير نقوم بوضع كلاً من السكر والبيض والفانيليا والزيت، ونبدأ بخفق المكونات معاً بالمضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن دقيقتين حتى أن نتأكد من إذابة السكر بشكل كامل. نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر ونقوم بعجن المكونات باليد حتى أن يحصل على عجين ناعمة وطرية ولكن لا تلتصق باليد. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة. نقوم الآن بتشكيل العجين على هيئة كرات صغيرة الحجم وترص في صينية وتغطى بورق الزبدة، على أن نترك مسافة بين الواحدة والأخرى حتى لا تلتصق مع بعضها البعض عند طهيها بالفرن. نترك الصينية 10 دقائق حتى ترتاح العجين، ومن ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن وتترك لمدة ثلث حتى أن تنضج ونحصل على بسكويت ذهبي ويقدم ساخن مع الشاي أو العصائر وبألف هنا وشفا.

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