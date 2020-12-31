فوائد لف القدمين بورق الألومنيوم يعالج الكثير من الأمراض تعرف عليها

فوائد لف القدمين بورق الألومنيوم، ورق الألومنيوم من الأوراق المهمة جداً في المطبخ، والذي لا تستغني عنه أي ربة منزل أثناء إعداد الطعام أو بعده، حيث يُستخدم الألومنيوم لتغطية بعض الأطعمة قبل إدخالها إلى الفرن، كما يستخدم لحفظ الطعام الساخن بعد الانتهاء من طبخه، ولكن للألومنيوم استخدامات وفوائد أخرى لا يعرفها الكثير منا.

فوائد لف القدمين بورق الألومنيوم

ومن هذه الفوائد هو قدرته على تخفيف آلام المفاصل بشكل كبير، حيث يتم لف المفصل الذي يعاني من الألم قبل النوم، ويُترك ورق الألومنيوم على المفصل طوال الليل ونكرر هذه العملية كل يوم لمدة أسبوع وبعدها سوف نلاحظ اختفاء الألم بشكل كبير جداً، كما يمكن استخدامه نفس الطريقة لتخفيف الام الظهر وخاصةً لكبار السن.

كذلك يمكن استخدام ورق الألومنيوم في علاج نزلات البرد، ويتم ذلك عن طريق لف القدمين بسبع ورقات من ورق الألومنيوم لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك يتم إزالة الورق وترك القدمين تتنفس لمدة ساعة أخرى، وبعدها يتم لف القدمين مرة أخرى لمدة ساعة، وبعد تكرار هذه الطريقة لمدة يومين سوف نلاحظ اختفاء الكثير من أعراض البرد.

كذلك يمكن لورق الألومنيوم التخفيف من الإرهاق والإجهاد بعد يوم شاق وطويل، وذلك عن طريق وضع بعض من ورق الألومنيوم في الفريزر لمدة ثلاث أو أربع ساعات، وبعدها يتم وضع الورق على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يتم الاستلقاء على اريكة أو سرير وبعد مرور نصف ساعة نلاحظ اختفاء شعور التعب والإرهاق.

علاج آلام الحروق بورق الألومنيوم

كذلك يمكن استخدام ورق الألومنيوم للتخلص من آلام الحروق، فعند التعرض للحرق يتم دهن الحرق بمرهم الحروق وبعدها نضع الشاش على الحرق ثم نلف المنطقة المصابة بقطعة من ورق الألومنيوم، وبعدها سوف نلاحظ اختفاء الألم بشكل كبير، ولكن يجب الحذر من ترك الألومنيوم على الجسم لفترة أطول مما تم ذكره.

وهذا لأن الألومنيوم عند تركه فترات طويلة على الجسم يتكسر ويتحول إلى أملاح وهذا بسبب تفاعله مع عرق الجسم، وهذه الأملاح تسبب الكثير من الأضرار للجسم، حيث يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالزهايمر، كذلك تعمل هذه الأملاح كسم عصبي، وهذا النوع من السموم يمنع الكثير من العمليات الاستقلابية داخل الجسم.