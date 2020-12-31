طريقة عمل الكبسه باللحمه بالطريقة السعودية الاصلية

طريقة عمل الكبسه باللحمه قد أتينا لكم اليوم بوصفة رائعة من المطبخ السعودي العريق التي أشتهر بها، حيث أن الكبسة السعودي باللحم من الأطباق المتميزة التي يحرص الكثير على القيام بها وتقديمها بالكثير من العزومات وبالأخص في شهر رمضان الكريم، حيث أنها ذات طعم مميز وبهارات خاصة تمنحها طعم شهي، ونحن اليوم سوف نعرض لكم طريقة تحضير الكبسة السعودي خطوة بخطوة وبطعم ولا أروع. طريقة تحضير الكبسة السعودي هيا بنا يا كرام نتعرف معاً على طريقة بسيطة لعمل الكبسة السعودي في المنزل وتمنحنا طعم رائع ومميز:

المكونات: كليو من اللحم ويفضل اللحم الضائن.

4 كوب من الأرز البسمتي.

3 حبات من البصل المفروم ناعم.

بشر ليمون.

ثمرتان من الفلفل الحار حسب الرغبة.

3 حبات من الجزر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

3/4 كوب صلصة طماطم.

بهارات كبسة.

ملعقة قرفة مطحونة.

نصف ملعقة حبهان مطحون.

نصف ملعقة زنجبيل مطحون.

ملح.

ملعقتين قرنفل.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة كمون.

ملعقة فلفل أسود. طريقة التحضير: في البداية نقوم بخلط كافة أنواع البهارات السابق تحضيرها وتترك جانباً. نقوم بوضع إناء معدني على النار ونضع بها كمية من الزيت، ويترك على النار حتى يسخن، ومن ثم نقوم بإضافة البصل لها ويترك حتى يذبل ويصبح لونه أصفر. نقوم بوضع قطع اللحم على البصل ونقوم بتقليب المكونات معاً حتى أن يتغير لون اللحم للون البني. يتم وضع ملعقة كبيرة من مزيج البهارات مع الحرص على التقليب، ومن ثم يقوم بإضافة الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم وتخلط المكونات. نقوم بإضافة الماء وتترك على النار حتى أن ينضج اللحم وتتسبك ويتم تتبيلها بالملح. من ثم نقوم بنقع الأرز ونقوم بتصفيته من الماء، ويضاف للحم والمكونات الأخرى، ونقلل مستوى النار حتى أن ينضج الأرز. نقوم بسكب الكبسة في طبق التقديم ساخنة وبألف هنا وشفا.

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