طريقة مكرونة بالبشاميل سهلة وبسيطة مرَّة والطعم ولا أطيب

المكرونة بالبشاميل من أكثر أنواع الأطباق التي تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية والغذائية وتتميز بمذاق رائع مما يجعل الكثير يتناولونها دائماً، ولكن يجب مراعاة عدم الإفراط في تناولها لأنها تؤثر على صحة الإنسان فهي تتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير، وتتسبب في حدوث مشاكل في المعدة، وتؤدي إلى حدوث انتفاخ في البطن، وتعمل على رفع مستوى الكولسترول لاحتوائها على كمية كبيرة من الدهون، وأيضاً مليئة بالكثير من السعرات الحرارية، لذا يجب علينا عدم الإكثار من تناولها.

مكونات المكرونة بالبشاميل:

لكى نقوم بعمل المكرونة بالبشاميل سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ثلاث ملاعق دقيق.

كوبين من اللبن الحليب.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

نصف كيلو جرام مكرونة أقلام.

جوزة الطيب.

ملعقتين كبيرتين من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

بيضة واحدة.

ملح على حسب الرغبة.

فلفل أسود على حسب الرغبة.

بصلة مفرومة متوسطه الحجم.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل:

أولاً: نحضر إناء كبير ونضع فيه ثلثه ماء ونضع الإناء على النار لحين أن يغلي نهائيا،ً ونضيف له ملعقة صغيرة من الملح وقليل من الزيت، ثم نضيف المكرونة ونتركها لمدة خمس دقائق أو أكثر مع تقليبها بإستمرار لحين ملاحظه أنها دخلت في التسوية، نقوم بإطفاء النار ونصفيها ونضعها فى إناء آخر، مع وضع قليل من الزيت ونتركها جانباً.

ثانياً: نحضر إناء آخر ونضع فيه الزيت ونضعه على نار متوسطة، ونتركه يسخن قليلاً ونقوم بوضع البصل ونتركه خمس دقائق، ونضع اللحم المفروم ونتركه لمدة عشر دقائق ونضع الملح والفلفل ونتركه على نار هادئة، لمدة ثلث ساعة لحين تمام تسويته.

ثالثاً: نقوم بإحضار صوص المكرونة عن طريق إحضار إناء ونضع فيه الزبدة ونضعه على نار متوسطة، ونضع معه الدقيق مع التقليب بإستمرار لمدة ثلاث دقائق، ومن ثم نقوم بوضع اللبن ونقلبه بإستخدام المضرب اليدوي، ونتركه لحين حصوله على خليط كريمي نقوم بإطفاء النار، ونتركه يبرد قليلاً ونقوم بوضع البيض، ونقلبه جيداً ونضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب.

رابعاً: نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية، ونقوم بتقسيم صوص البشاميل إلى جزئين الثلث والثلثين، ونقوم بوضع الثلثين مع نصف كمية المكرونة ونضع ملعقتين كبيرتين من اللحم المعصج ونقلبه، ونحضر صينية وندهنها زبدة ونضع المكرونة المخلوطة أولاً، ونقوم بوضع باقي اللحم المفروم والجبن الموزاريلا فوق طبقة المكرونة، وفوقها نضع باقي المكرونة ونقوم بوضع باقي صوص البشاميل.

خامساً: ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر لتأخذ اللون الذهبي من أسفل ومن أعلى، ونقوم بإطفاء الفرن ونتركها تبرد قليلاً، ونقطعها ونضعها في طبق التقديم ونتناولها دافئة.

إحضار وزن نصف كيلو من المكرونة الفرن.

إحضار عدد 3 ملعقه كبيره من الدقيق.

إحضار عدد 1 لتر من اللبن الطازج.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

إحضار وزن ربع كيلو من اللحم المفروم.

إحضار عدد 2 ملعقة كبيرة من الجبن الموزاريلا.

نقوم بإحضار إناء غويط ونضع به الزبدة ونسخنه جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق على السمن ونقلبه جيدا لكن يجب أن تحرصي أن لا يأخذ الدقيق اللون البني. الآن قومي بإضافة اللبن بالتدريج مع مراعاة التقليب بشكل مستمر حتي يصبح الخليط متماسك الآن قومي بإضافة الجبن بشكل تدريجي أيضا مع التقليب. أصبح الآن الخليط جاهز قومي برفع الإناء من على النار.

قومي بإشعال نار الفرن على درجة حرارة 180 حتى يسحن. قومي بإحضار إناء غويط وضعي به الماء وضعيه على النار حتي تغلي المياه. الآن بعد أن تغلي المياه أضيفي المكرونة الفرن حتي يتم سلقها ثم ارفعيها من على النار وقومي بتصفيتها جيدا. نقوم الآن بإحضار صينية الفرن ثم بضع بها نصف المكرونة المسلقوقة، ثم تقومي بإضافة اللحم المفروم مع القليل من خليط البشاميل الذي تم تحضيره سابقا. الآن قومي بإضافة باقي المكرونة وفرديها جيدا ثم أضيفي إليها باقي خليط البشاميل المتبقي. الآن أدخلي الصينية إلى الفرن لمده ثلاثون دقيقة. أصبحت المكرونة بالبشاميل جاهزة وألف هنا.

مقادير طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:طريقة عمل وتحضير البشاميل:طريقة عمل وتحضير المكرونة بالبشاميل: