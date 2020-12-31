العناية بالبشرة وصفات طبيعية وأطعمة تفيدك في العناية ببشرتك وتجعلها نضرة طول الوقت

العناية بالبشرة من الأمور التي تهم الكثير من الناس، وخاصة الشباب والبنات، وذلك لان بشرتهم هي سر من أسرار الجمال عندهم، لذلك نجد أن الكثير من الشباب والناس يبحثون بصفة دائمة عن الطرق التي تجعلهم يحتفظون بجمال ونضرة بشرتهم،ولكي تحافظوا على جمال ونضرة بشرتك يجب أن تعرفوا ما تحتجاه البشرة من فيتامينات وما تحتجاه من أطعمة لكي تظل جميله، وكذلك يجب أن تعرفوا ما هي الوصفات التي تحافظ على جمال البشرة.

وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طرق العناية بالبشرة والأسرار والوصفات التي تجعلكم تتخلصوا من كل الأمراض التي قد تصيب بشرتكم، لكن قبل ذلك يجب أن نتعرف على الفيتامينات الهامة والضرورية لبشرتك

فيتامينات هامة للعناية بالبشرة

تحتاج العناية بالبشرة إلى مجموعة من الفيتامينات هذه الفيتامينات تجعلها قوية ونضرة دائما، ومن الفيتامينات التي تحتجاها بشرتك ما يلي

تحتاج بشرتك إلى فيتامين “أ” وهذا الفيتامين يجعل بشرتك قادرة على مقاومة مشكلة أفزاز الدهون الزائدة في الوجه أو البشرة ويساعد على بناء أنسجة الجلد، ولذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “أ” وكذلك الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين وهو المادة أو المركب الذي يحوله الجسم إلى فيتامين “أ” وهو الذي يعمل كمضاد للأكسدة، ويتوفر هذا الفيتامين في الخضراوات والفواكه الصفراء مثل البرتقال والجزر والكنتالوب وفي الأوراق الخضراء والخضروات.

فيتامين ج من الفيتامينات الهامة والضرورية وهو من اهم مضادات الأكسدة والمغذيات الضرورية لكفاءة الجهاز المناعي، ومن الأغذية والأطعمة التي يتوافر فيها فيتامين ج نجده في الموالح والكيوي والبروكولي.

والفيتامين الثالث من الفيتامينات الهامة والضرورية لبشرتك هو فيتامين “هـ” وهو الفيتامين الذي يقوم بالمكنسة الو المنظف لبشرتك، حيث يقوم بتنظيف البشرة وتزيل الشقوق الحرة من بشرتك وهي التي تسببه الكيمياويات الضارة، وتودي إلى حدوث التجاعيد والشيخوخة المبكرة، لذلك هو من الفيتامينات التي يحتجاها الجسم .

إضافة الى هذه الفيتامينات الهامة يجب أن توفروا لبشرتكم الأحماض الدهنية الهامة للبشرة مثل حمض أوميجا 3 فهذه النوعية من الدهون مهمة جدا للبشرة حيث أنها تعمل على تليينها وتقاوم التهابات الجلد ومرض الصدفية، ونجد هذه الأحماض في الأسماك الدسمة مثل السالمون والماكريل والسردين والتونا.

بعد أن تعرفنا على الفيتامينات الهامة لبشرتك سوف نتعرف الآن على الأكلات والوصفات الطبيعية التي تحميك من أمراض البشرة وكذلك نتعرف على أمراض البشرة وعلاجها بالوصفات الطبيعية والأكلات الطبيعية.

أولا جفاف البشرة

يعتبر جفاف البشرة من الأمراض التي تصيب بشرة الانسان وذلك بسبب ما تتعرض له البشرة من أتربة والمواد الكربونية والتي تترسب في مسام الجلد وتودي إلى ظهور الروس السوداء.

ولكي نتخلص من دهون البشرة والروس السوداء وتليين الجلد والتخلص من جفاف البشرة يجب علينا عمل هذه الوصفات الطبيعية

الوصفة الأولى

لحماية وتنظيف بشرتك هي وصفة الافوكادو فهذه الوصفة تعمل على تليين بشرتك وتخلصها من الجفاف حيث أنها تمدها بالعناصر التي تجعلها قوية، وذلك عن طريق عمل ماسك أو قناع أسبوعيا من هذه الفاكهة،ومن الممكن عمل ماسك الافوكادو عن طريق هرس ربع ثمرة من هذه الفاكهة مع ملعقة صغيرة من الزبادي كامل الدسم، ونستخدم هذا الخليط كقناع لبشرتك لمدة 15 دقيقة وتكرر أسبوعيا وبعدها ستحصلوا على بشرة نضرة وقوية وتتخلصوا من جفاف البشرة.

الوصفة الثانية للعناية بالبشرة

عن طريق عمل حمام بخاري نقوم بتنظيف البشرة به، ويدخل بعض الأعشاب في تكوين هذا الحمام البخاري،ومكونات هذا الحمام هي

2.5 لتر من الماء

20 جرام أوراق الكرفس ألطازجة والمخروطة خرطا جيد

10 جرام من أوراق النعناع المخروطة جيدا

وثمرة ليمون مخروطة أيضا

أما عن طريقة تحضير هذا الحمام البخاري لتنظيف البشرة فيكون كالتالي

نقوم بوضع الماء والأعشاب على النار وتركها تغلي لمدة 5 دقائق، نعرض بشرة الوجه للبخار المتصاعد من الماء المغلي بالأعشاب، ويفضل وضع فوطه على الرأس لتركيز سقوط البخار على الوجه والبشرة،يستمر هذا الحمام لمدة عشر دقائق وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.

قشور البشرة

من الأمراض التي تصيب البشرة هي القشور، فنجد بعد الناس بشرتهم تظهر لها قشور وهي الجلد الميت الذي تموت خلاياه، ولكي نتخلص من هذه القشور فيجب أن نستخدم وصفة فاكهة الباباز والتي تحتوي على أنزيمات هاضمة للبروتين والتي تفيد في تحلل وإزالة الخلايا الميتة والمتهالكة ليحل محلها خلايا أخرى شابة وقوية.

أما عن طريقة تحضير هذه الوصفة فتتم عن طريق إحضار 2 ملعقة من ثمرة الباباز المهروسة وملعقة صغيرة من عسل النحل الطبعي، ونستخدم الخليط كمسك للوجه لمدة 15 دقيقة، وبعدها نغسل الوجه بالماء الفاتر، ويكرر أسبوعيا .