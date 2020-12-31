تخلصي من سواد الإبط تفتيح المناطق الحساسة وتبيض الجسم كله بمكون واحد سحري من المنزل

تخلصي من سواد الإبط تفتيح المناطق الحساسة وتبيض الجسم ، يعتبر البيكنج بودر من المواد الطبيعية الفعالة في تبيض البشرة لان له قدرة فعاله في الحفاظ على نضارة البشرة وشدها وتبيضها ، كما أن البيكنج بودر يعمل كمقشر للجلد الميت كما أن له فوائد علاجية كثيرة فانه يعمل كمطهر ويقاوم الفطريات والبكتريا والالتهابات لذلك يدخل في الكثير من مستحضرات التجميل والخلطات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة وإشراقها لذلك سوف نقدم لكم الآن وصفة البيكنج بودر والصابون لشد البشرة وتبيضها .

تخلصي من سواد الإبط تفتيح المناطق الحساسة وتبيض الجسم

تعتبر مشكلة اسمرار منطقة العانة ومنطقة الإبط من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات لذلك سوف نقدم لكم الآن وصفات للتخلص من اسمرار الجسم .

نحتاج في هذه الخلطة إلى معلقتين من البيكنج بودر وإلى قطعه من الصابون، يمكنك اختيار أي نوع تفضليه لبشرتك مثل صابونة دوف أو صابونة الفحم أو صابون الجلسرين، بالإضافة إلى القليل من الجلسرين النقي لترطيب البشرة وماء الورد.

نضيف جميع المكونات في وعاء ونقلب جيداً على نار هادئة حتى يذوب الصابون تماماً ونرفعها من على النار.

هذه الخلطة المذهلة لها دور فعال وقوي في تبييض الجسم أثناء الاستحمام على جسم نظيف خالي من الزيوت.

مع الاستخدام المتكرر لخلطة البيكنج بودر والصابون المذهلة لتبييض الجسم لمدة مره واحده في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق في تبيض وتفتيح الجسم .

خلطة البيكنج بودر والصابون المذهلة لتبييض الجسم

نضع ملعقة من العسل الأبيض على ملعقتين من البيكنج بودر ونقوم بإضافة القليل من زيت الزيتون.

نخلط جميع المكونات مع بعضا جيداً حتي نحصل على خليط كريمي .

نضع العجينة على المنطقة المراد تفتحها أو تستعمل كماسك على البشرة لمدة ربع ساعة.

نقوم بفرك الوصفة على شكل حركات دائرية لتحريك الدورة الدموية في الجسم ثم نغسل بالماء الدافئ ، وسوف تلاحظين الفرق في ترطيب وشد البشرة وتفتيحها .

. تكرر هذه الخلطة مرتان أسبوعياً وسوف تلاحظين الفرق في شد الجسم والبشرة وتفتحيها .

خلطة البيكنج بودر مع العسل وزيت الزيتون

نخلط ملعقة كبيره من الشوفان على ثلاث ملاعق من البيكنج بودر ونضيف إليهم القليل من ماء الورد.

نقوم بتوزيع الوصفة على الوجه ونتركها لمدة نصف ساعه أو أكثر حتي يجف الخليط تماماً .

نفركها جيدا في حركات دائرية قبل غسل الوجه لإزالة الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية في الوجه ، وسوف تلاحظين الفرق في بشرتك مشدودة ولامعه ,وتعمل على تبيض البشرة ونضارتها .

تستعمل هذه الخلطة لتقشير البشرة مره واحده في الأسبوع.

خلطة الشوفان والبيكنج بودر لتقشير البشرة

في هذا المقال تحدثنا عن فوائد البيكنج بودر لنضارة وتفتيح البشرة كما تحدثنا عن بعض الوصفات أبرزها خلطة البيكنج بودر والصابون المذهلة لتبييض الجسم.