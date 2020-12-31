فوائد فاكهة كومكوت Kumquat البرتقال الذهبي وأفكار لتناولها

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فاكهة كومكوت Kumquat ويطلق عليها أيضاً البرتقال الذهبي، تصنف تلك الفاكهة ضمن الحمضيات أو الموالح، والصين هي موطنها الأصلي، تتميز الكومكوت بطعمها اللذيذ الذي يجمع بين الحمضي والحلو، وتحتوي في داخلها على بذور صغيرة كبذور البرتقال تتم إزالتها من الثمرة قبل تناولها إلا أنه يمكنك الاحتفاظ بها إذا لم تكن لديك مشكلة مع الطعم فهي ليست سامة.شكل ومواصفات فاكهة كومكوت:
تشبه ثمرة الكومكوت في شكلها ثمرة البرتقال إلا أنها صغيرة جدا في الحجم، يوجد منها أنواع عديدة منها المستديرة الشكل ومنها البيضاوية، ومنها ذات اللون الأصفر وأخرى تتميز باللون البرتقالي، أما إذا صادفت ثمرة كومكوت باللون الأخضر فهذا يعني أنها ليست ناضجة وننصحك بعدم تناولها، وهي من الفواكه التي تتميز بطعم قشرة مميز ولذيذ وهذا ما يميزها عن باقي الحمضيات، كما أنها فاكهة شتوية تنتج ثمارها في فصل الشتاء.طرق وأفكار لتناول فاكهة كومكوت:
- يمكن تناولها مباشرة في صورة فاكهة، ويتم تناولها بقشرتها التي تحمل مذاقاً حلواً.
- كما أنه يمكن إضافتها للطعام كأنواع السلطات المختلفة خاصة تلك التي تحتوي على الأوراق الخضراء مثل الجرجير، وذلك عن طريق تقطيعها إلى شرائح رفيعة ووضعها على وجه السلطة.
- وكذلك نستطيع إضافة شرائح الكومكوت للأطباق البحرية فتضفي عليها طعماً مميزاً وفريداً ومظهر جذاب.
- كما أن مربى الكومكوت ذات طعم مميز وقيمة غذائية عالية، لذا يمكن لمحبي المربى تجربة نوع جديد بفاكهة الكومكوت.
- لا تستغرب إذا أخبرتك أنه يمكن عمل مخلل الكومكوت، والذي لا يستغرق تحضيره أكثر من يومين أو ثلاثة.
- ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاحتفاظ بثمار الكومكوت في الثلاجة (البراد) حتى أسبوعين، لكن الاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة يجب أن لا يتعدى اليومين حتى لا تفسد أو يتغير طعمها.
- تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين (C) لذا فهي تعتبر من مضادات الأكسدة الجيدة كما تساعد على تقوية جهاز المناعة.
- تساعد في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي نتيجة لاحتوائها على قدر جيد من الألياف والتي من شأنها أيضاً المساهمة في التقليل من خطر الإصابة بمرض السكر.
- تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم مما يساعد في الحفاظ على العظام قوية وصحية.
- تحتوي على فيتامين (A) والذي يسهم في المحافظة على صحة العين والنظر.
- ينبغي عند الشراء اختيار الثمرة الناضجة التي تتميز إما باللون الأصفر اللامع أو البرتقالي اللامع، وابتعد عن الثمرة الخضراء.
- بالطبع مثل أي ثمرة لابد من غسلها جيداً تحت تيار ماء جاري، وفركها جيداً للتخلص من أي شئ قد يكون عالقاً بها خاصةً وأنها تؤكل بقشرتها.
- وأخيراً إذا كانت متوفرة في البلد الذي تعيش فيه فلا تتردد في شرائها وتذوقها لتستمتع بطعمها المميز وتستفيد من فوائدها، ولكن بعد استشارة طبيبك فهو على علم بما يناسبك وما لا يناسبك، وبالهناء والشفاء.
- من الجيد أنه يمكن زراعتها في المنزل والاستفادة بثمارها الناضجة مباشرةً، لكن يجب إتباع تعليمات زراعتها والاهتمام بها بعناية للحصول على أفضل نتائج، لذلك علينا في البداية معرفة بعض المعلومات عن شجرة الكومكوات فهي من الأشجار التي تحتاج لمناخ معتدل ولتربة ذات صرف جيد.
- ومن هذه الإرشادات الخاصة بالعناية بها ضرورة تسميد النبات بانتظام باستخدام سماد متعادل، بالإضافة إلى تقليم النبات وذلك من أجل الحصول على شكل منتظم وتكوين الأزهار والثمار بشكل كثيف مما يزيد من جمال الشجرة.
- أما بالنسبة للتكاثر فأفضل طريقة له هي التطعيم مع أصول البرتقال بالإضافة إلى إمكانية التكاثر عن طريق البذور.
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