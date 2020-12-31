طريقة تحضير الجريش الابيض ألذ طعم وريحة بطريقه سهله وبالخطوات

طريقة تحضير الجريش الابيض يعتبر الجريش الأبيض من الوجبات السهلة وذات طعم رائع، ويتم طهيه في الكثير من دول الوطن العربي ولكنها يزداد في الأردن والسعودية، وأصبح الجريش في الوقت الراهن من المأكولات التي يبحث عنها الكثير بكافة أنحاء العالم، وتستهلك بشكل يومي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الجريش الأبيض في المنزل بمكونات بسيطة وأقل تكلفة، كما أننا نضمن لكي الحصول على طعم رائع. طريقة عمل الجريش الأبيض المقادير: قرنين من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة من الكمون.

لتر ونصف من الماء.

لتران من الحليب.

كوب من الأرز.

كوبان من الجريش الأبيض الجاهز.

ثمرتان من البصل. طريقة التحضير: في البداية عمل وطريقة تحضير الجريش الابيض نقوم بغسل كلاً من الأرز والجريش بشكل جيد، ويتم نقعهم بكمية مناسبة من الماء الفاتر وتترك لمجة لا تقل عن ساعتين. نقوم بإحضار مقلاة ونضع به القليل من الزيت على النار ونوضع بها البصل حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي. نقوم الآن بإضافة الجريش الأبيض والأرز للبصل، ويقلب الخليط سوياً حتى تتجانس المكونات، من ثم نقوم بإضافة اللبن مع التقليب المستمر حتى أن تتجانس المكونات معاً. نقوم بإضافة الكمون والملح والفلفل الأخضر للخليط مع التقليب المستمر بشكل جيد ونترك المزيج حتى يغلي. نقوم بإضافة الحليب للخليط مع التقليب المستمر ونخفف مستوى النار حتى تصبح هادئة، ونقوم الآن بإضافة الماء تدريجياً على حسب الكمية التي يحتاجها الجريش لا تزيدي عنها حتى لا تفسد طبختك. ويترك الجريش على نار هادئة لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف حتى يتم نضجه بشكل جيد مع مراقبته من حين لآخر، ويقدم ساخن وبألف هنا وشفا.

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