وصفة الملح لإزالة شعر العانة بدون ألم وتبيض فوري حتي لو كان سواد سنين

وصفة الملح لإزالة شعر العانة، يستخدم الملح في الطب الهندي التجميلي لإزالة الشعر الزائد من الجسم وكذلك الوجه، حيث يتم استخدام بعض المواد معه لعمل خليط متجانس يزيل الشعر الزائد من الجذور، وهذا الخليط يتكون من خمس ملاعق كبيرة من الملح وست ملاعق كبيرة من الكركم، يتم خلطهم سوياً ثم نقوم بإضافة ثلاثة أرباع الكوب من الحليب بالتدريج حتى نحصل على خليط متجانس يتم تطبيقه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر.

ثم نقوم بترك المزيج حتى يجف تماماً وبعد ذلك نقوم بنزع المزيج بسرعة في عكس اتجاه الشعر، أو يمكنك فركه بسرعة وعندها سوف نلاحظ اختفاء كمية كبيرة من الشعر الزائد، ويمكنك أيضا تكرار هذه الطريقة في اليوم التالي لإزالة بقية الشعر الزائد.

يمكن استخدام الملح الخشن لإزالة الشعر الزائد من بعض المناطق في الجسم مثل الساقين.

فقومي بخلط ربع كوب من الملح الخشن مع ربع كوب من مبشور صابونة زيت الزيتون.

وامزجيهم جيدا وبعدها يتم توزيع الخليط على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين.

وبعدها يتم غسل البشرة بالماء وعندها سوف نلاحظ تساقط الشعر الزائد مع الماء.

وصفة الملح لإزالة شعر العانة بدون ألمتقليل نمو الشعر بأستخدام الملح

كذلك يمكن استخدام الملح لتقليل نمو الشعر في الجسم، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة منه مع ثلث كوب من الماء البارد، وبعدها يتم وضع هذا الخليط على البشرة بعد إزالة الشعر الزائد منها بأي طريقة من الطرق التقليدية، ويُترك الخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق وبعدها نغسل البشرة بالماء الفاتر، وللحصول على نتيجة ملحوظة يتم تكرار هذه الطريقة مرة كل أسبوع لمدة لا تقل عن ثلاث شهور.

زيت السعد لتقليل نمو الشعر

ويمكن استخدام مواد طبيعية أخرى لتقليل نمو الشعر ومنها زيت السعد، حيث يتم دهن البشرة بعد إزالة الشعر الزائد منها بالزيت لمدة ثلاثة أيام، ومع الوقت سوف نلاحظ انخفاض كبير في كمية الشعر التي تنمو، كذلك يمكن خلط كميات متساوية من زيت الشاي وزيت اللافندر، وبعدها يتم دهن البشرة بعد إزالة الشعر منها بهذا الخليط، ويتم تكرار هذه العملية لعدة أيام متتالية ومع الوقت سوف نلاحظ اختفاء نسبة كبيرة من الشعر الزائد.