افضل صبغة للشيب بدون أمونيا تقضي على الشعر الأبيض نهائيًا

افضل صبغة للشيب هي الصبغة التي لا تحتوي على الأمونيا التي تساهم في تلف الشعر، وتساعد في زيادة نسبة تساقطه، ولذلك تسأل النساء عن أفضل لون صبغة يغطي الشيب وفي نفس الوقت ليس بضار، ونؤكد على أن أفضل صبغة للشعر الأبيض بدون أمونيا هي التي تتكون من مواد طبيعية تمامًا، ولا يدخل فيها أي مواد صناعية، وإن كنت تريد الحصول على أفضل صبغة للشيب من الصيدلية فسوف نقوم بتوفير أسماء الصبغات المميزة.

أفضل لون صبغة يغطي الشيب

هناك ألوان متنوعة تقوم بتغطية الشيب، ويمكن الحصول عليها من أنواع الصبغة المختلفة في الصيدلية، ومن أهم تلك الألوان:

اللون البني بكافة درجاته، ومنها اللون البني البندقي.

اللون الأحمر، بكافة درجاته.

أفضل صبغة للشيب من الصيدلية

هناك أنواع كثيرة من الصبغات تباع في الصيدليات ويمكن الحصول عليها واستعمالها بدون الخوف من أن تسبب مشاكل للشعر، ولكن ينبغي الحرص على ألا يتم استخدام الأكسجين معها مما يؤدي إلى تلف الشعر أو التسبب في حروق الشعر المختلفة، ومن بين الصبغات:

صبغة لوريال بدون أمونيا للشيب

صبغة لوريال بدون أمونيا بكافة درجاتها، وتعتبر من أفضل الصبغات لأن سعرها مناسب جدًا، ومنها ألوان متنوعة وعديد كالبني بدرجاته.

افضل صبغة للشيب بدون أمونيا

وتعتبر صبغة كولستون من أفضل وأهم أنواع الصبغات التي تقضي على الشيب في وقت قياسي، كما أنها تستمر على شعرك لفترة كبيرة، دون أن تبرز الشيب مرة ثانية، بالإضافة إلى صبغة فاتيكا المميزة والطبيعية التي تساعد على القضاء على الشيب في فترة وجيزة.

خلطة لعلاج الشيب

وهناك العديد من الخلطات التي يمكن استخدامها من أجل علاج شيب الشعر نهائيًا، ومن أهم تلك الخلطات:

خلطة الحنة والقهوة لعلاج الشيب

ويمكن وضع كوب من الحنة، ومعها نصف كوب من القهوة، ونقوم بعجن الخليط، ثم نقوم بوضعه على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نقوم بغسلها بالمياه الفاترة، وسنحصل في هذه اللحظة على أجمل شعر يحمل اللون البني البندقي، بدون أمونيا وطبيعيًا.

علاج الشيب نهائيا مجرب

وإن كنت ترغب في الحصول على افضل صبغة للشيب أو علاج الشيب نهائيا فيمكن في هذه اللحظة استعمال الصبغات من الصيدلية، وإن كنت لا تُجيدين وضعها على الشعر فيمكن الاستعانة بمتخصصة أخرى.