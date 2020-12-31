تناول الحلويات من أكثر الأشياء المفضلة لدى الجميع وبالأخص فى هذه الأيام، نظراً لبرودة الجو فإن الإقبال على تناول الحلويات يكون بشكل كبير لذا تحاول ربات البيوت تلبية هذه الرغبة ولكن بحلويات خفيفة على المعدة وبسعرات حرارية أقل، كى نحافظ على الوزن وفى نفس الوقت نعمل على التدفئة ومن أشهر هذه الحلويات الجلاش الحلو، فهو من أشهى الحلويات القطرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم كله، فتعالوا معنا لنتعرف على مكوناته وطريقة عمله. مكونات عمل الجلاش الحلو: مكونات عمل الجلاش الحلو: لكي نقوم بعمل الجلاش الحلو سوف نحتاج إلى هذه المكونات: إحضار شربات أو قطر.

إحضار عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

إحضار سمن أو زيت نباتي.

إحضار مكسرات مبشورة.

إحضار جوز هند مبشور.

إحضار وزن نصف كيلو جرام جلاش. طريقة تجهيز وعمل الجلاش الحلو: طريقة تجهيز وعمل الجلاش الحلو: لكي نقوم بتجهيز الجلاش الحلو يجب علينا إتباع الآتي: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم، وندهنها بالسمن. نقوم بتحضير الحشوة عن طريق: خلط جوز الهند مع السكر مع المكسرات ونقلبهم جيداً، ومن الممكن استبدالها بإستخدام الشوكولاته أو الموز أو المربى أو غيرها من الحشوات المسكرة المفضلة إليكى. نقوم بفرد طبقتين من الجلاش للعمل على الإحتفاظ بالحشوة، وندهنها بالسمن جيداً. نقوم برش خليط جوز الهند فوق رقائق الجلاش. نقوم بلفها على شكل اسطواني، ونقطعها على هيئة أصابع، ونكرر هذه الخطوة لحين الانتهاء من رقائق الجلاش. نحضر الصينية ونقوم برص أصابع الجلاش فيها، وندهن الوجه بالسمن جيداً. نقوم بادخال الصينيه إلى الفرن المسخن، ونتركها لمدة ربع ساعة أو أكثر بقليل، لحين أخذها اللون الذهبى الفاتح. نقوم بإطفاء الفرن وإخراج الصينية، ونسقيها بالشربات البارد وهي ساخنة. نقوم بتغطية الصينية إذا كنتى تريدين الحصول على جلاش ذات مذاق طري، أما إذا كنت ترغبين في جلاش مقرمش يجب عليك عدم تغطية الصينية. هناك العديد من الطرق الكثيرة التي يتم عمل الجلاش بها لذلك سوف نذكر لكن طرق كثيرا تبعا مرة تلو الأخرى، لذا يمكنكم متابعت هذا المقال بشكل مستمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سهلة وبسيطة لعمل الجلاش الحلو والطعم شهي جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.