أقوي ماسكات كولاجين طبيعي لشد البشرة وإعادة شبابها تجعلها أكثر نضارة، يعد الكولاجين من أهم العناصر التي تحتاج إليها البشرة وذلك للحفاظ علي نضارتها وحيويتها، حيث يلعب الكولاجين دوراً هاماً في تجديد شباب البشرة كما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والرفيعة في الوجه، كما يدخل الكولاجين في تركيب خلايا الجلد والشعر والأظافر ولكن عند حدوث نقص في الكولاجين فإنه يتسبب في ظهور غلامات التقدم في العمر، وذلك لنقص البروتين والأحماض الأمينية ولذلك فإننا نحتاج إلي تعويض هذا النقص بمكونات طبيعية تعيد شباب البشرة وتمنحها النضارة والحيوية.

أفضل ماسكات كولاجين طبيعي لإعادة شباب البشرة وإزالة التجاعيد لبشرة أكثر نضارة

هناك الكثير من ماسكات الكولاجين الطبيعي التي تشد البشرة وتحافظ علي شباب البشرة وتقوم بحمايتها من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، حيث تعد السيدات هن الأكثر اهتمام بالبحث عن أفضل وأقوي المكونات التي تحتوي علي نسبة كبيرة من الكولاجين للحفاظ علي البشرة من ظهور الترهلات، ولهذا سوف أقدم لكم أقوي ماسكات كولاجين طبيعي تعمل علي شد البشرة وتعيد إليها نضارتها وحيويتها.

ماسك الزبادي ولبان الذكر المطحون لشد البشرة

هذا الماسك من أقوي الماسكات المستخدمة لشد البشرة حيث يساعد لبان الذكر في علاج تجاعيد الوجه وشد البشرة، كما يزيل الترهلات والندبات ويقضي علي الخطوط الرفيعة المسببة في ظهور علامات التقدم في العمر، أما الزبادي فيقوم بتغذية البشرة وحمايتها من البكتيريا المسببة في ظهور حبوب الوجه كما يمنحها الترطيب.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

قومي بغسل الوجه ليصبح نظيفاً قبل وضع الماسك، ثم امزجي المكونات جيداً حتي تتجانس ويوضع الماسك علي الوجه لمدة 30 دقيقة.

وبعد أن يجف الماسك يغسل الوجه بالماء الدافيء ويجفف بلطف، ويتم استخدام ماسك الزبادي واللبان الذكر لشد البشرة مرتين في الأسبوع لبشرة أكثر شباب وحيوية.

مكونات ماسك الزبادي ولبان الذكر لشد الوجه وإعادة شباب البشرةطريقة تحضير ماسك كولاجين شد البشرة وكيفية استخدامهماسك الموز والعسل لشد البشرة وتجديد شبابها

يحتوي الموز علي فوائد كثيرة مثل القضاء علي التجاعيد والخطوط الرفيعة كما يقوم بترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويساعد علي شد الجلد وعضلات الوجه مما يقضي علي الترهلات لبشرة أكثر حيوية، أما العسل يعمل علي شد الجلد وتنقية المسام لاحتوائه علي فيتامين E ومضادات للأكسدة، كما يحمي البشرة من الشوارد الحرة المسببة لظهور التجاعيد.

ثمرة موز طازجة.

ملعقة صغيرة من العسل الأصلي.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

قومي بهرس ثمرة المز جيداً حتي تصبح ناعمة ثم أضيفي العسل وزيت الزيتون وامزجي المكونات حتي تتجانس.

ضعي ماسك الكولاجين علي البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بعد أن يجف بالماء الدافيء ثم البارد، ويستخدم ماسك كولاجين الموز والعسل لشد البشرة وتجديد شبابها مرتين في الأسبوع.

مكونات ماسك الموز والعسل لشد البشرة وتجديد شبابهاطريقة تحضير ماسك كولاجين شد البشرة وكيفية استخدامه